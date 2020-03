View this post on Instagram

Información importante para todos los #venezolanosenperu 🇻🇪🇵🇪 . A partir de las 12 de la media noche podrán ingresar a la web con su usuario y contraseña del RVP a la siguiente dirección: HTTPS://SITRAC.EMBAJADADEVENEZUELA.PE para gestionar su cita de trámites consulares. Recordemos que los mismos no tienen costo por los momentos, así mismo, cada connacional debe estar inscrito en el Registro de venezolanos en Perú (RVP) en HTTPS://REGISTRA.EMBAJADADEVENEZUELA.PE para procesar su solicitud. ¡Seguimos avanzando por Venezuela! 🇻🇪🇻🇪🇻🇪