La promesa que Juan Carlos Restrepo hizo a su hermana Noris López de fabricarle una prótesis luego de que esta perdiera una pierna tras un diagnóstico de sarcoma (cáncer en los huesos, tejidos y músculos) fue el inicio para que muchas más personas amputadas en el país tuvieran la oportunidad de caminar de nuevo con paso firme. Así nació Dibujando Sonrisas, un proyecto social que lleva a cabo Venezuela Biónica, «la primera casa de fabricación de prótesis del país».

Según reseño Tal Cual, luego de la amputación de Noris la familia logró reunir con esfuerzo un dinero para comprarle una prótesis, «pero esta nunca se le adaptó y no podía usarla porque le quedaba grande, era muy pesada, fea y asimétrica; así que para animarla le dije que yo le haría una», comenta Juan Carlos, un ingeniero en mecatrónica que entonces no tenía conocimientos de biomecánica o prótesis.

Poco después, el ingeniero hizo mesas de trabajo con fisiatras, diseñadores industriales, protesistas, especialistas en biomecánica y amputados, para empaparse en la materia y trabajar en los diseños. Luego vino la adquisición de maquinarias y materiales.

«Empezamos con el desarrollo del proyecto mientras su salud se deterioraba. Había pasado un tiempo de haber empezado a fabricar, cuando me dijo: ‘¿ Y entonces? Me voy a morir y no voy a ver la prótesis que me estás haciendo’. Ocho días después falleció en brazos de toda la familia y no alcanzó a usarla», relata Juan Carlos.

Destaca que la promesa, luego del fallecimiento, pasó a ser esperanza para muchos en situaciones similares, «que caminarían en nombre de Noris». Así nació Venezuela Biónica, una empresa dedicada desde hace cinco años a la fabricación de prótesis con materiales nacionales, a bajos costos y con rehabilitación pre y post protésica para los ajustes necesarios, además de evaluación gratis.

La Zona Biónica, como también se le conoce, está conformada por un equipo con varios integrantes amputados, desde los del área administrativa y de consultas hasta los que fabrican en el taller ubicado en Los Castaños del sector El Cementerio, en Caracas, lo que da como resultado un trabajo más humanizado, hecho por quienes entienden de primera mano las necesidades de cada usuario.

Proyecto Dibujando Sonrisas

«Esta labor nace hace seis años y mucha gente se ha involucrado en la causa. Cada aniversario del fallecimiento de mi hermana sorteábamos una prótesis en conmemoración a la fecha», explica Juan Carlos. Destaca que, desde la pandemia por la covid-19, sorteaban una al mes. «Llegaremos a un año de sorteos mensuales entregando dos prótesis: una para niños y otra para adultos, y luego haremos sorteos trimestrales». Añade que están próximos a abrir una sucursal en la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Lea la nota completa en Tal Cual