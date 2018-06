El Gobierno de Venezuela notificó este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no participará en el procedimiento solicitado por Guyana sobre la disputa fronteriza por la región del Esequibo, porque para Caracas esa Corte “carece manifiestamente de jurisdicción”.

Venezuela informó a la CIJ “su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela”, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado.

La decisión fue comunicada a la Corte en una misiva suscrita por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que entregó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, junto al el canciller Jorge Arreaza durante una reunión convocada por el presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en relación a este tema. EFE