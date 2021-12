A partir de este 02 de diciembre, Venezuela iniciará su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2021 en la modalidad 3×3. En Cali, Colombia, la selección nacional masculina 3×3 será parte de la historia, pues esta es la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior.



De acuerdo con la reseña de Líder en Deportes, Venezuela fue ubicada en el grupo A, junto a Colombia -anfitrión-, Islas Vírgenes y Puerto Rico. El formato será clásico: todos contra todos en la fase de grupos, en donde los dos mejores países avanzan a los cuartos de final.



La selección nacional Junior 3×3 estará representada por cuatro jugadores que hacen vida en el circuito local, actualmente en competencia con la Copa Superliga:



Asa Acosta – Cangrejeros de Monagas.

José Bracho – Centauros de Portuguesa.

Elian Centeno – Spartans Distrito Capital.

Ernesto Hernández – Cocodrilos de Caracas.

Los jóvenes jugadores son dirigidos por José Humberto Pérez Rodil.



El calendario de Venezuela es el siguiente:



Venezuela vs Colombia – Jueves 02 de diciembre – 10:00 p. m. (hora Venezuela).

Islas Vírgenes vs Venezuela – Viernes 03 de diciembre – 11:30 a. m. (hora Venezuela).

Puerto Rico vs Venezuela – Viernes 03 de diciembre – 6:30 p. m. (hora Venezuela).



Los cuartos de final y las semifinales se realizarán el 04 de diciembre. Un día después, el 05, la competición concluirá con tres duelos: el partido por el quinto lugar, el partido por la medalla de bronce y la gran final.



La sede de la disciplina 3×3 será la Cancha Panamericana, ubicada en la Calle 9 No 37-00, Valle del Cauca, Colombia. La entrada a este evento será gratuita.



Con información de liderendeportes.com