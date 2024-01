Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, dijo a El Libero que el acuerdo entre Chile y Venezuela en cuanto a la entrega de información de presos y prófugos, es imposible de cumplir por parte del gobierno venezolano porque en el país no hay datos.

Luego de que los países firmaron un acuerdo de seguridad para combatir el crimen organizado Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile, afirmó que la acción era inédita y permitiría reafirmar los vínculos de colaboración entre ambas naciones.

Mañana, siguiendo la misma línea de trabajo, Monsalve irá a Tarapacá, donde se espera que aborde la problemática del ingreso irregular de extranjeros al país, entre los que se cuentan personas con antecedentes penales que forman parte de estructuras criminales.

El intercambio de información respecto a personas condenadas privadas de libertad y el mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia son dos de los siete puntos del acuerdo que la Subsecretaría del Interior destacó en la publicación que hizo al respecto en su cuenta en Twitter.

Precisamente, en cuanto a esos puntos, el especialista advierte que «es muy difícil para el gobierno de Maduro comprometerse con Chile a dar una información que no tiene. Nosotros no tenemos idea de cuántos presos exactamente hay en Venezuela. No sabemos cuántos hombres ni cuántas mujeres están presos, ni por cuáles delitos”.

Nieto Palma insiste: “En Venezuela no existe un sistema donde estén los nombres de las personas más buscadas. Si el gobierno no sabe ni siquiera quiénes son los que tienen presos es difícil que pueda dar otro tipo de información. Aquí hay un desorden muy grande respecto al tema de cifras en todos los niveles. No hay datos”.

El especialista en temas carcelarios levanta una alerta en cuanto a las posibles cifras que puedan entregar las autoridades venezolanas. «Si yo no tengo la información no te la puedo dar, la puedo inventar, que es lo que acostumbran hacer. Las instituciones del Estado no tienen datos precisos. Es difícil cumplir con dar datos, cifras o nombres cuando ni siquiera ellos mismos los saben”, afirma.

En las cárceles venezolanas, asegura el coordinador de Una ventana a la libertad, no se pasa revista a los presos. No hay certeza de la identidad ni del número de reos que hay en cada centro carcelario.

“Antes se hacía lo que se llamaba el conteo de presos en la mañana y en la tarde para ver si estaban todos. De hecho, había unas pizarras en las entradas de las cárceles, donde escribían: tenemos tantos presos, tantos hombres, tantas mujeres, tantos están en el hospital y tantos fueron llevados a tribunales. Eso hoy en día no existe. A los presos acá los dejaron de contar hace mucho tiempo. Hace unos cuatro o cinco años”, dice Nieto Palma.

En la página del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, responsable de las cárceles en Venezuela, no aparecen cifras sobre la población penal.

De acuerdo con los datos de Una ventana a la libertad, son aproximadamente 80.000 los presos en Venezuela: 30.000 en alguna de las 47 cárceles que funcionan en esa nación y 50.000 en centros de detención preventiva o calabozos policiales, que en principio eran para aprehensiones de 48 horas como máximo, pero que ante el hacinamiento penitenciario empezaron a usarse como centros de reclusión permanentes.

