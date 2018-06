En estos días, despues de más de 20 años de trabajo, también Acerca Airlines (Aerolineas Carabobo C.A.), una de las principales aerolíneas del país que contaba con más de 18 destinos nacionales e internacionales, informó que ha suspendido indefinidamente sus operaciones de vuelo en toda Venezuela dejando sin trabajo a más de 1500 trabajadores …pero, ¿qué es una raya más para un tigre?

En los últimos tres años han dejado de operar en el país más de veinte aerolíneas entre las cuales, United Airlines, la colombiana Avianca, la alemana Luftansa, Air Canada, Aeroméxico, Alitalia, Lan Chile, limitándome a nombrar las más importantes y las más conocidas. Además, según noticias extraoficiales pero fidedignas, hay más líneas a punto de suspender sus operaciones. ¿Las motivaciones? La falta de pago por parte del gobierno de Maduro!

Esos cinco millones y tanto de venezolanos – eso dicen ellos – que el otro día votaron por ellos, ¿se han dado cuenta de lo que está sucediendo y del desastre que está viviendo este “pobre” país. Ciertamente hay una masa de pobre gente – no hallo como calificarla con otro término – que, con tal de seguir cobrando esa “limosna misionera” o, si prefieren, esa“misión limosnera” poco menos que humillante, porque con eso nunca podrá construir un futuro, a lo mejor seguirá votándolos pero….¿y después…y los demás? Es triste decirlo pero…¿han tomado ustedes conciencia del nivel de degradación moral al cual hemos llegado en los últimos veinte años? Es algo sencillamente inenarrable!

Por ejemplo, en este país existe desde el 2003 un rígido “control del cambio”, típico control monetario que solo existe en los países comunistas y que gracias al cual, a menos que uno no recurra al mercado negro y con todos los riesgos que eso conlleva, no se pueden comprar dólares, dejando en las manos del estado, o sea de los jerarcas que están mandando, la compraventa de divisas, con todos los problemas de corruptela que eso puede generar. El problema estriba en que estamos viviendo en un país donde hay un índice inflacionario superior al 14000/% (!) porque el mercado ya no produce nada, no está en condiciones de satisfacer la demanda y, por lo tanto no tiene sentido ahorrar en bolívares obligando al pobre ciudadano a tratar de comprar dólares, cuesten lo que cuesten y a las condiciones que sean!

Es evidente entonces que, mientras sea más complicado el sistema para conseguir dólares, más fácil es pedir la famosa “tarascada”, término con el cual se apodaba la comisión que percibía un funcionario público deshonesto por los servicios prestados. Mientras tanto Venezuela está quedando desterrada, las cosas no funcionan y “ellos” se siguen enriqueciendo a desmesura. ¿Es eso lo que queremos? Frente a esa situación que, además de ser dramática es sencillamente inconcebible en un país tercer productor de petróleo – eso es, por lo menos, lo que dice el gobierno – cabe preguntarse, al igual que Herrera Campins durante su campaña electoral en 1978…¿dónde estan los reales?, que ha hecho esta gente con toda esta plata¸considerando que vivimos en un país donde un día se va el agua, el otro se va la luz y el gas, un país donde hay que importar el 90% de lo que se consume, un país donde no se consiguen medicinas, no se consiguen artículos de primera necesidad, donde no hay repuestos, donde no se consiguen dólares y un país donde ahora… ni siquiera se puede viajar?

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri