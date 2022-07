Tres de los cuatro niveles de autonomía universitaria contemplados en la Ley de Universidades vigente, han sido flagrantemente violados, de acuerdo al criterio de José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo.

E docente hizo un llamado de alerta ante el hecho inminente de que se acabe con un modelo de universidad exitoso, que está representado por, apenas, 12 universidades nacionales, que tienen cierto rango de autonomía pero que están a punto de perderla.

Expresó que lo que ocurriendo con la plataforma Patria, con la Onapre, con el retraso del pago del bono vacacional es simplemente una violación a la autonomía universitaria, planificada al más alto nivel.

“Todos sabemos que la universidad es protestataria por naturaleza, sabemos sus condiciones, el espacio crítico que es; pero aquí lo que está pasando es que se está violentando la autonomía universitaria y, con ello, acabando con el estado de bienestar de la comunidad”.

La autoridad universitaria citó el contenido del artículo 9 de la Ley de Universidades, el cual establece cuatro niveles de autonomía: la financiera, la organizativa, la administrativa y la académica.

“En cuanto a la financiera, tenemos más de tres años sin que se cumpla el presupuesto ley, y cuando la pandemia no llegó ni un centavo. La organizativa tiene que ver con nuestras normas propias; cosas tan elementales como decidir vacaciones individuales y colectivas, no existe. Tenemos un año con la plataforma Patria que nos quitó el poder sobre la nómina, lo cual trae muchos problemas porque hay mucha gente que no cobra quincena tras quincena, y se acabó el retroactivo”.

Agregó Ferreira que hace cuatro meses el gobierno impuso el instructivo Onapre, que viola la convención colectiva y, por ende, la Constitución. El bono no llega. Estas decisiones antes eran de las universidades, porque eran parte de la autonomía organizativa, pero eso se acabó.

“En el mismo contexto está el proceso de salud, ya que tenemos cinco años sin servicios de HCM, porque antes teníamos esas partidas; y con ello se fueron también las pólizas de accidentes personales, funerarios, apoyo en farmacia. Eso es autonomía organizativa”.

Explicó que la autonomía administrativa también está violada, la cual contempla lo relativo a la elección de las autoridades.

“Yo cumplí los cuatro años de mi período y tengo pasados nueve años en el cargo, tiempo en el que no ha habido elecciones porque nos quitaron la autonomía administrativa que se materializaba en ese acto de soberanía, y también nos la arrebataron”.

Señaló el vicerrector que ha sido afectada la autonomía financiera, la organizativa, la administrativa y lo único que les queda es la autonomía académica.

Afortunadamente como se tiene, se puede dar clases tanto presenciales como a distancia, se producen foros y congresos y todavía se uede realizar investigación, lo cual permite a la UC aún ser competitivos para ubicarse en los rankings de América Latina.

José Ángel Ferreira manifestó que ha puesto en autos a la comunidad universitaria, pues lLo que está sucediendo es un problema sistémico para efectos de la autonomía universitaria.

“ Ahora nos toca analizar de qué forma realizar un proceso sinérgico que permita salvar a la universidad venezolana de quienes la quieren destruir. La autonomía universitaria es lo que ha salvaguardado el conocimiento en la humanidad, no solamente en Venezuela. Ante este llamado de alerta con el cual les hemos informado, vendrán debates y sobrevendrán conclusiones, pero creo que hemos cumplido con clarificar lo que está sucediendo. Por eso, hoy y siempre, ¡arriba la Universidad de Carabobo!”.

