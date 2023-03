El legendario rapero puertorriqueño Vico C presentó este viernes el tema “Pregúntale a tu papá por mí”, su primer trabajo musical en 14 años, tiempo que describió como “de silencio” en su carrera discográfica y “de crecimiento en la carrera de la vida”.

“Pregúntale a tu papá por mí”, una reflexión sobre la situación actual del género urbano, se incluirá en la próxima producción musical del “Filósofo del Rap”, que lanzará bajo la firma de Nain Music, división de Rimas Entertainment.

“14 años de silencio en mi carrera discográfica equivalen a 14 años de crecimiento en la carrera de la vida”, sostuvo Luis Armando Lozada Cruz, nombre de pila del veterano artista urbano, en un comunicado de prensa.

El último disco que lanzó el intérprete de éxitos como “Me Acuerdo”, “Bomba Para Afincar”, “La Recta Final” y “Viernes 13”, fue “Babilla”, en 2009.

“Mi Dios, que sabe todas las cosas, a mi entender permitió que se me ataran las manos hasta que mi corazón se pusiera en condiciones de aguantar la lucha que se me viene encima, al crear un álbum como el que traigo en camino, como el hombre que soy hoy, con las palabras que hacen falta hoy”, reflexionó.

En dicho disco, según explicó en el comunicado, abundarán las canciones con “palabras que den luz a la mujer joven de esta generación, para que tome conciencia de sí misma como mujer, en vez de verse así misma como objeto de placer y deshonra”.

Igualmente, compuso temas con “palabras que enseñen al hombre de hoy día que es mucho más lo que puede darle al mundo por obedecer a un Dios vivo, que por lo que puede ofrecer como hombre de espíritu moribundo”.

“Este no es un momento donde digo: ‘A pesar de todo, me volví a levantar’, sino uno donde digo: ‘A pesar de todo, seguí caminando’. Y como ya dije: El camino fue de 14 años de crecimiento que se proyectan hoy en forma de música … mi música”, aseguró Vico C.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Vico C demuestra que no hay que separarse de sus orígenes para mantenerse relevante, y que a su juicio se puede innovar sin “convertirse en una marioneta del juego”.

Vico C se prepara ahora para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, completamente producido y arreglado por él mismo.

En el disco, que publicará en mayo, demostrará que sus letras y su música siguen influyendo en el género del que fue pionero.