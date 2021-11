Desde hace más de dos meses, las víctimas están a la espera de la decisión del magistrado Rafael Martínez, de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado, quien ha dilatado la lectura de su resolución en nueve sesiones semanales sin que hasta ahora se pronuncie sobre si el caso pasa a juicio o queda archivado.

Yo quiero se haga Justicia porque hasta ahora soy una mujer inservible», afirmó a la Agencia Efe Dionisia Calderón, una de las denunciantes y presidenta de la Asociación de Afectados del Conflicto Armado Interno de Morochucos, municipio de la sureña región andina de Ayacucho.

Cuando me esterilizaron, ni siquiera me dieron una pastilla. Nunca me han dado ni una pastilla en los centros de salud. Yo tenía que vender mi ganado para sobrevivir, sostuvo Calderón, que además se quedó sola tras ser abandonada por su marido.

La campesina aseguró que, pese a haber pasado ya más de 25 años desde los hechos, no cesará en su búsqueda de Justicia e irá, si es necesario, hasta los tribunales internacionales.