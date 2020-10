José Gregorio Vielma Mora negó la versión que se corre en predios políticos, según al cual él habría sido nombrado protector de Carabobo por el Gobierno nacional, en sustitución de Rafael Lacava.

La ausencia del mandatario regional en actos públicos, e incluso en redes sociales, ha hecho afianzar este rumor. Aunque se comenta que Nicolás Maduro hijo, también podría ocupar el cargo.

En una entrevista realizada por el periodista Francisco Briceño, del portal WTC, Vielma Mora aseguró que esa tesis es completamente falsa, e insistió en que él solo es candidato a la AN por Carabobo.

Aunque en ningún momento se refirió a una posible enfermedad de Lacava, dijo que es un líder nacional y al no estar en las redes sociales crea una ausencia notoria.

Comentó que ha conversado con el mandatario regional recientemente, por lo que estima que pronto estará en la palestra pública. “Yo se lo he dicho a él, necesito que salgas a la calle”.

Subrayó que es necesario que Lacava haga campaña por los candidatos del PSUV a la AN, porque es el jefe del partido en la región. “Si tú te pones a ser jefe de partido, cuando no lo eres, o te pones a ser candidato a gobernador cuando no es el período para serlo, y cuando no se ha pensado tener protectores, entonces causamos una confusión y nada es serio”.

Vielma Mora expresó que el tiene un proyecto, y que en este momento lo más importante es la economía y el desarrollo integral, por lo que sobre eso se debe trabajar.