Desde el avión que lo traslada a Perú, hacia donde fue desterrado por el gobierno de Nicolás Maduro, Vilca Fernández lamentó su expulsión de la patria que lo vio nacer, pero advirtió que no será por mucho tiempo. “Pronto volveremos todos los que estamos en el exilio, regresaremos para construir un país libre y con igualdad para todos”.

En el mensaje enviado a través de las redes sociales, Fernández aseguró que se va con el corazón arrugado. “Me expulsan de la patria que me vio nacer, de la patria por la que he luchado y por la que he estado dispuesto a morir. A la dictadura le digo: Me expulsa y me voy de Venezuela, pero no por mucho tiempo.”

El preso político, excarcelado a las 12:00 del mediodía de este jueves de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide, aseguró que no será libre hasta que Venezuela sea libre. “Quedan muchos compañeros en los calabozos de la dictadura: Lorent Saleh, el capitán Caguaripano, el general Baduel y muchos más. Seguimos luchando para ellos también sean libres”.

A los venezolanos los invitó a seguir luchando, a no perder la fe ni la esperanza. A que entiendan que esta lucha debe darse unidos, dejando atrás las banderas individuales para que en unidad podamos vencer a este régimen. “No hay otra forma más que la constancia y la creencia en cada uno de ustedes”.

Los partidos políticos también fueron objeto de reflexión por parte del preso político desterrado: “No es el momento de los partidos políticos, es momento de la libertad, del pueblo, de la gente. Es momento de unificar un país que pide a gritos unidad, un cambio real, pero ese cambio hay que construirlo, no es de la noche a la mañana y la dirigencia debe entenderlo”.

Vilca Fernández agradeció al gobierno y al cuerpo diplomático del Perú, de donde es oriundo su padre Jorge Fernández, por el esfuerzo hecho para que él pudiera salir de los calabozos de la dictadura. Y a sus compatriotas: “Desde la distancia los admiro a todos por resistir“.

El dirigente estudiantil y excandidato a diputado a la Asamblea Nacional, Vilca Fernández fue detenido la noche del domingo 31 de enero en Mérida. Un tuit contra Diosdado Cabello lo condujo al Helicoide, donde pasó los primeros días esposado a una reja, incluso de noche.

Este fue el intercambio de tuits entre Cabello y Fernández:

“En vista de que la policía de Mérida no te detiene yo lo haré, te voy a meter preso”, fue la amenaza que esgrimió Cabello en su programa de televisión ‘Con el mazo dando’, Fernández respondió en Twitter: “Tienes los días contados. Tienes cuentas pendientes con la justicia. No te tengo miedo”. Cuatro días después, fue detenido.

Según el diario El Comercio, de Perú, Fernández llegará a Lima las 10:30 p.m., en un vuelo de Copa desde una escala previa en Panamá.