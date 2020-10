La oportunidad de vibrar en el 2020 con los musicales “In The Heights” y “West Side Story” se esfumó, estremecerse de miedo junto a Emily Blunt o Jamie Lee Curtis este año no pudo ser, confirmar la química en pantalla de Ben Affleck con Ana de Armas se pospuso, Black Widow y James Bond tuvieron que guardar sus trajes por unos meses más, y ver a Tom Cruise de nuevo en acción tampoco se dio.

Admirar la extravagancia de Wes Anderson, sorprenderse con el ingenio de Denis Villeneuve, contemplar grandes batallas por Ridley Scott o para disfrutar del erotismo y misterio de Paul Verhoeven, se tendrá que esperar un año más. Muchos son los títulos cinematográficos que no verán la luz muy pronto en cines a causa de la pandemia mundial, porque los grandes estudios prefieren retrasar sus películas a obtener un resultado en taquilla no tan beneficioso como están acostumbrados, tal como sucedió con Warner y lo último de Christopher Nolan: “Tenet”.

Ciertamente, no son habituales las contendientes que tienen los estudios para optar por la estatuilla dorada o tal vez no hay éxitos en taquilla que den la pelea, así que, ¿es momento de cancelar la gala de los Óscar 2021? Pero un momento, ¿Qué sector no ha sido afectado de alguna manera por esta situación?

A pesar de las dificultades, el cine de 2020 ha brindado grandes películas y actuaciones, y aún con algunos meses por delante para cerrar el año, ya hay excelentes largometrajes dignos de ser premiados. Hasta Venezuela tiene a su candidata para la mejor película internacional, el cuál será el documental “Once Upon a Time in Venezuela” de Anabel Rodríguez Ríos. Por tanto, no se puede hablar de cancelar los Óscar, de eso se tratan, de galardonar lo mejor en el mundo cinematográfico de cada año, y esta, es la oportunidad de darle visión a esos filmes que muchas veces quedan fuera de la conversación por aquellas superproducciones de grandes estudios, y es un momento más de honrar lo mejor que el cine brinda a su público… buenas historias.

Una nueva visión

En el acontecer del mundo artístico siempre hay algo que merece ser resaltado y ponerlo sobre la mesa para hablar de ello. Ahora a través de esta ventana “VisionArte+”, se compartirá aquello que gira en torno a las artes, tanto en el cine, como la televisión, el teatro, la música, y hasta premiaciones importantes, para así dar una voz nacional en la cobertura de la industria del entretenimiento.

Tener la oportunidad de ahora interactuar con los estimados lectores de El Carabobeño a través de esta columna es muy gratificante, mi compromiso es el de destacar a los diversos artistas y las producciones que se llevan a cabo, tanto nacionales como internacionales. En esta primera publicación, comparto las primeras predicciones a los premios Óscar, incluso cuando puede ser demasiado pronto para discutirlo, ya se van desvelando los perfiles de las favoritas. Tomando como base la dirección en la que van los premios, lo que se dice en #FilmTwitter, y puede que ciertos gustos personales salgan beneficiados en el ranking. Pues el cine es un arte, así que la forma de percibirlo siempre será distinta y es bueno compartir estos pensamientos, y este será un espacio abierto a ello.

Quedan muchas películas por visionar y una larga carrera hasta el 25 de abril del 2021, pero ya tenemos las primeras predicciones de la temporada, las cuales se irán actualizando cada mes. ¡Empezamos!

Mejor Película:

Mank (Netflix) Nomadland (Searchlight Pictures) The Trial of the Chicago 7 (Netflix) News of the world (Universal Pictures) The United States vs. Billie Holiday (Paramount Pictures) One Night in Miami (Amazon Studios) Minari (A24) Judas and the Black Messiah (Warner Bros) The Father (Sony Pictures Classics) Soul (Pixar)

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix) Ammonite (Neon) Da 5 Bloods (Netflix) Promising Young Woman (Focus Features) Hillbilly Elegy (Netflix) On The Rocks (A24/Apple Plus) Cherry (Apple TV Plus) Palm Springs (Hulu/Neon) The Prom (Netflix) The Midnight Sky (Netflix)

Mejor Director:

David Fincher – Mank (Netflix) Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures) Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Paul Greengrass – News of the world (Universal Pictures) Lee Isaac Chung – Minari (A24) Regina King – One Night in Miami (Amazon Studios) Lee Daniels – The United States vs. Billie Holiday (Paramount Pictures) Shaka King – Judas and the Black Messiah (Warner Bros) Florian Zeller – The Father (Sony Pictures Classics) George C. Wolfe – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Mejor Actriz:

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix) Frances McDormand – Nomadland (Searchlight Pictures) Carey Mulligan – Promising Young Woman (Focus Features) Michelle Pfeiffer – French Exit (Sony Pictures Classics) Andra Day – The United States vs. Billie Holiday (Paramount Pictures) kate Winslet – Ammonite (Neon) Vanessa Kirby – Piece of a Woman (Netflix) Amy Adams – Hillbilly Elegy (Netflix) Sophia Loren – The Life Ahead (Netflix) Meryl Streep – The Prom (Netflix)

Mejor Actor:

Anthony Hopkins – The Father (Sony Pictures Classics) Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix) Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (Warner Bros) Gary Oldman – Mank (Netflix) Steven Yeun – Minari (A24) Tom Hanks – News of the world (Universal Pictures) Kingsley Ben-Adir – One Night in Miami (Amazon Studios) Riz Ahmed – Sound of Metal (Amazon Studios) Ben Affleck – The Way Back (Warner Bros) Tom Holland – Cherry (Apple TV Plus)

Mejor Actriz de Reparto:

Glenn Close – Hillbilly Elegy (Netflix) Amanda Seyfried – Mank (Netflix) Olivia Colman – The Father (Sony Pictures Classics) Saoirse Ronan – Ammonite (Neon) YounYuh-jung – Minari (A24) Helena Zengel – News of the world (Universal Pictures) Ellen Burstyn – Piece of a Woman (Netflix) Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios) Natasha Lyonne – The United States vs. Billie Holiday (Paramount Pictures) Swankie – Nomadland (Searchlight Pictures)

Mejor Actor de Reparto:

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami (Amazon Studios) Bill Murray – On the Rocks (A24/Apple Plus) Mark Rylance – The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Richard E. Grant – Everybody’s Talking About Jamie (20th Century Studios) Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah (Warner Bros) Yahya Abdul-Mateen II – The Trial of the Chicago 7 (Netflix) David Startharin – Nomadland (Searchlight Pictures) Eli Goree – One Night in Miami (Amazon Studios) Frank Langella – The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Stanley Tucci – Supernova (Bleecker Street)

Mejor Guion Original:

The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Minari (A24) Mank (Netflix) Soul (Pixar) On The Rocks (A24/Apple Plus) Judas and the Black Messiah (Warner Bros) Promising Young Woman (Focus Features) Palm Springs (Hulu/Neon) Never Rarely Sometimes Always (Focus Features) Da 5 Bloods (Netflix)

Mejor Guion Adaptado: