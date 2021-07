Las plataformas de streaming ya tienen preparado los estrenos para el mes de agosto y para ayudarte a decidir que ver, te destacamos las nuevas producciones más esperadas que llegan a Netflix, Prime Video y HBO Max, que además agregará a su catálogo en Latinoamérica la aclamada serie The Office y las recientes películas de Mortal Kombat o Space Jam: Una Nueva Era.

The White Lotus, 1 de agosto

Cada lunes en HBO Max se estrena un nuevo capítulo de esta miniserie que presenta a varios huéspedes de un resort tropical que se relajan y rejuvenecen en el paraíso durante una semana. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos.

En la cocina con Paris Hilton, 4 de agosto

Paris Hilton sabe cocinar… más o menos. Esta serie inspirada en su vídeo viral de YouTube va a revolucionar los programas de cocina, porque ella no es ninguna chef, ni pretende serlo. Paris con la ayuda de amigas famosas, descubrirá nuevos ingredientes, recetas y útiles de cocina muy exóticos. En Netflix.

Gossip Girl, 5 de agosto

Los jueves en HBO Max continuarán los nuevos episodios de Gossip Girl, que regresa como la fuente principal en las escandalosas vidas de la élite de Nueva York. Ahora una nueva generación es el objetivo, sacando a la luz sus escándalos, angustias y chismes en la era de las redes sociales.

Val, 6 de agosto

Un documental sobre el talentoso actor Val Kilmer que participó en proyectos como Batman, Top Gun y The Doors. Hoy, el intérprete sufre cáncer de garganta y quiere contar su historia a través de películas que él mismo grabó a lo largo de su vida. En Prime Video.

Vivo, 6 de agosto

Netflix trae una película musical animada, con canciones inéditas de Lin-Manuel Miranda, que narra las andanzas de Vivo, un kinkajú («oso de la miel» de la selva tropical) dotado de un brillante talento musical que emprende la aventura de su vida para entregarle una canción al antiguo amor de su adorado dueño.

El stand de los besos 3, 11 de agosto

Es su último verano antes de entrar en la universidad, y Elle se enfrenta a una decisión dificilísima: mudarse a la otra punta del país con su novio Noah o cumplir su promesa de toda la vida de ir a la universidad con su mejor amiga, Lee. ¿A quién le romperá el corazón? En Netflix.

Beckett, 13 de agosto

Beckett (John David Washington), después de un fatídico accidente de tráfico en Grecia, el turista estadounidense debe darse a la fuga para evitar que lo maten, pues se ha visto implicado en una peligrosa conspiración política. En Netflix.

Modern Love, T2, 13 de agosto

La serie antológica de Prime Video, basada en las columnas de The New York Times, regresa y con un elenco repleto de grandes estrellas. Algunas de las nuevas historias serán “Una chica nocturna y su chico diurno. Un romance con el ex de un ex. Una aventura de una noche. Una promesa imposible. El fantasma de un amante perdido. La exploración de la sexualidad.”

Todo va a estar bien, 20 de agosto

Creada y dirigida por Diego Luna, esta serie protagonizada por Flavio Medina y Lucía Uribe sucede en la Ciudad de México y es una comedia que reflexiona sobre la idea de familia y las relaciones en la actualidad. En Netflix.

Sweet girl, 20 de agosto

Jason Momoa protagoniza la nueva película de Netflix, es donde se mete en la piel de un marido destrozado que jura vengarse de los responsables de la muerte de su esposa mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

La directora, 20 de agosto

Serie de Netflix que sigue la trayectoria de la doctora Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) mientras desempeña su nuevo cargo como directora en una prestigiosa Universidad. Como primera mujer que dirige el departamento y uno de los pocos miembros del personal universitario que no es blanco, Ji-Yoon debe lidiar con problemas insólitos.

Nine Perfect Strangers, 20 de agosto

Nueve australianos, en diferentes momentos de su vida, asisten a un costoso “retiro de transformación total de mente y cuerpo” en un lugar llamado Tranquillum House, dirigido por una misteriosa mujer rusa llamada Masha (Nicole Kidman). En Prime Video.

Clickbait, 25 de agosto

Miniserie en donde conoceremos a Nick Brewer (Adrian Grenier), un cariñoso padre, esposo y hermano que un día desaparece misteriosamente y luego aparece en Internet un vídeo donde se ve apaleado y sosteniendo un cartel que dice: «Abuso de las mujeres. Al llegar a los 5 millones de visitas, moriré». En Netflix.

Él es así, 27 de agosto

Protagonizada por la estrella tiktokera Addison Rae y Tanner Buchanan, esta película es una versión del argumento original del clásico juvenil de 1999 “Ella es así”. La historia actual presenta a una influencer que acepta el desafío de convertir al mayor fracasado del instituto en el rey del baile de graduación.

Made For Love, en agosto

Serie de HBO Max con Cristin Milioti y Billy Magnussen, en donde una mujer huye después de 10 años en un matrimonio sofocante con un multimillonario de la tecnología, al darse cuenta de que su esposo le implantó un dispositivo de monitoreo en su cerebro que le permite rastrear.

