Un grupo de venezolanos que vive en Estados Unidos impulsa una iniciativa legislativa que les permita aplicar a la residencia permanente. Para respaldar la propuesta, la comunidad venezolana se propuso recaudar un total de 500.000 firmas. Ya llevan cerca de 100.000 y con este número empezaron a promover la iniciativa visitando las oficinas de algunos congresistas en Washington, reseña la Voz de América

Mildred Rodríguez, líder de la propuesta de ley de ajuste venezolano, le dijo a la Voz de América que el principal argumento ante los congresistas para promover un camino a la regularización migratoria es que los venezolanos vienen de “una migración forzosa, involuntaria, producto del narco régimen, de la violación de los derechos humanos y esas son las razones por las cuales, inclusive, aprobaron en TPS temporal y las condiciones no han cambiado”.

La propuesta consiste en permitirles a los venezolanos que ya viven en Estados Unidos aplicar a un estatus migratorio definitivo. En el sitio web leydeajustevenezolano.org ya se han registrado cerca de 100 mil firmas para respaldar la petición ante los congresistas, pero la meta de los promotores de esta iniciativa legislativa es llegar a las 500.000 firmas.

“¿Qué es lo que dice la propuesta? Poder obtener la residencia permanente a todos los venezolanos que hayan estado presentes al 31 de diciembre de 2021 y contando un año y un día a partir de esa fecha pudiéramos tener el beneficio migratorio”, aseguró Mildred Rodríguez.

La propuesta de ajuste venezolano que ahora mismo promueven en el Congreso tiene un antecedente que sirvió de inspiración: la ley de ajuste cubano promulgada en 1966. Los ciudadanos cubanos son los únicos en el mundo que después de un año y un día de haber sido admitidos en Estados Unidos, pueden aplicar a la residencia.

“Nosotros lo que deseamos es tomar esa jurisprudencia y que sea aplicada a los venezolanos. Tenemos las mismas razones por las cuales la ley fue aprobada en ese año”, asegura Mildred Rodríguez.

Aunque se argumenten las mismas razones, la ley de ajuste cubano se dio en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y la Habana. El triunfo de la revolución cubana, el embargo, la crisis de los misiles. Eran los tiempos de la guerra fría, los cuales marcaban la agenda política de la época.

Geoff Ramsey, director de WOA para Venezuela no cree que la iniciativa de ajuste venezolano pueda tener éxito en el Congreso estadounidense. “Es muy importante la propuesta de crear una ruta, un camino hacia la residencia, pero no me parece que vaya a tener mucho éxito en el Congreso. La verdad es que el debate político en Estados Unidos es bastante hostil a la migración y, lamentablemente, no veo mucho interés político en esa medida, aunque es absolutamente esencial”.

Los promotores de la iniciativa de ajuste venezolano saben que no es fácil navegar el ambiente político de Washington en medio de la profunda polarización política del país.

“Esto es un tema bipartidista, lo importante es que los dos partidos sepan de lo que estamos hablando”, dijo Francisco Rodríguez, también promotor de la iniciativa de ajuste venezolano. Una antigua propuesta de ajuste venezolano fue presentada en 2015 ante el Congreso, sin embargo, no prosperó.

Con información de la Voz de América