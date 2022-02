Casi la mitad de los profesores universitarios en Venezuela come menos de tres veces al día y docentes con años de carrera subsisten gracias a la caridad o a las remesas que envían sus familias en el exterior, dijeron a la Voz de América.

Realmente no alcanza (…) en tan solo medicinas se va eso. De hecho, no puedo comprar todas las medicinas porque no tengo. No es posible, dijo el profesor universitario Carlos Torres a la VOA.

Torres lleva cuatro décadas impartiendo clases de economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más grande del país. Con estudios de postgrado en Planificación Económica en Inglaterra. Su salario, sumado a las bonificaciones extra, no superan los 50 dólares por mes. Recuerda que cuando comenzó, sus ingresos eran de unos 300 dólares.

En su refrigerador, expone, no cuenta con los alimentos que necesita consumir para llevar a cuestas sus 78 años. En bolsas y envases plásticos acumula cáscaras de piña y residuos de otros vegetales que usa como remedios caseros.

Debería consumir pescado, no lo puedo comprar. Eventualmente, debería comer pollo, pero si tú ves mi despensa, no tengo pollo (…) Yo estoy comiendo dos veces al día, comentó el profesor.

Comen menos de tres veces al día

Como él, el 48% de los profesores de Venezuela comen menos de tres veces al día, según el Observatorio de Universidades.

La situación se vuelve más grave cuando pasan al retiro y deben conformarse con una jubilación máxima de 11 dólares mensuales, sin posibilidad de generar ingresos adicionales.

Vivimos algunos de la caridad, para serte honesto; otros de las ayudas que nos pueden hacer llegar familiares, amigos, etcétera, dijo Torres.

De los 6 mil docentes agremiados a la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, al menos mil 300 han pedido algún tipo de apoyo.

Yo todos los días, en el teléfono, recibo mensajes: ‘por favor necesito ayuda, no tengo cómo comprar alimentos, no tengo cómo comprar los medicamentos, me tengo que hacer un examen y la cobertura no alcanza’. Lo que estamos viendo, en mi opinión, yo lo llamé holocausto universitario, advierte el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Víctor Márquez.

Márquez explica a VOA que han visto una “fuga” de talento en el sector universitario, desde el personal obrero hasta el docente. Asegura que el país tiene un futuro “absolutamente incierto” si este “proceso” continúa como va.

Las precarias condiciones de vida de los docentes universitarios han llevado a organizaciones no gubernamentales y a asociaciones gremiales a solicitar donaciones de alimentos para entregarlos a los que están más vulnerables.

