La Premier League volverá este miércoles 17 de junio, tras más de tres meses en un parón a causa del coronavirus, con un Liverpool que está a punto de levantar el título tras 30 años de espera.

Los primeros partidos de la reanudación del fútbol británico serán el Arsenal frente al Manchester City y Aston Villa contra el Sheffield United, en los encuentros que faltan por disputarse de la jornada 29. Una vez que estos cuatro equipos jueguen, todos los clubes de la primera división inglesa quedarán con 29 partidos disputados.

¿Cuándo podrá el Liverpool ser campeón matemáticamente?

En cuanto a la resolución del título, la atención se centra principalmente en cuándo los ‘Reds’ podrán tocar metal, gracias a la diferencia de puntos que le sacan al segundo clasificado, el Manchester City, que está a 25 unidades.

Si el equipo de Pep Guardiola pierde su partido frente a los ‘Gunners’ de este miércoles, el Liverpool podría levantar el título el domingo contra el rival de su ciudad, el Everton, siempre y cuando se queden con los tres puntos.

De lo contrario, si los celestes ganan sus dos próximos partidos, los de Klopp tendrán que esperar un poco más y vencer el día martes al Crystale Palace en Anfield para, por fin, levantar un trofeo que no ganan desde 1990.

Las gradas vacías de Anfield podrían ser testigo de este título que la afición ‘Red’ tendrá que celebrar desde sus casas. Sin embargo, ya el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, avisó que en lo que las autoridades lo permitan, celebrarán el título junto a su hinchada.

El alemán, además, se mostró ambicioso con los partidos que quedan. “Todavía no somos campeones. No queremos ganar un partido, ni dos, queremos ganar los nueve si es posible. Sería histórico, no sólo para el club. Tenemos la oportunidad de lograr una increíble cantidad de puntos”.

La lucha por Europa, reñida

La batalla para entrar a puestos europeos será, además del protagonismo del Liverpool, lo que más llamará la atención de los aficionados.

Los de Anfield, ya tienen asegurado su cupo a la próxima Liga de Campeones. Por su parte, el City de Pep no podrá participar en competiciones europeas en las dos próximas temporadas al ser sancionado por la UEFA, por lo que su puesto lo ocuparía el siguiente clasificado, es decir, el Leicester.

Los ‘Foxes’, ese equipo que hizo historia en 2016 al ganar la Premier, ha vuelto a sorprender a propios y extraños con su rendimiento en esta campaña de la mano de Brendan Rodgers, ubicándose en la tercera posición con 56 unidades y, de seguir con su gran temporada, todo hace indicar que volverán a la Champions.

En el cuarto puesto se encuentra el Chelsea de Lampard. Los Blues están cinco puntos por debajo del Leicester y buscarán aferrarse a ese puesto en la tabla para llegar a la Champions en una temporada de transición.

El Manchester United es el siguiente en la tabla de posiciones en un quinto lugar que, en esta particular temporada y por la sanción al City, permitirá la clasificación a Champions. Los Red Devils se encuentran con 45 puntos y este viernes tendrán su primera prueba de fuego ante un viejo conocido: José Mourinho.

El preparador portugués recibirá a su ex equipo para intentar mantener con opciones de clasificar a la Liga de Campeones a su Tottenham (octavo, con 41 puntos), que ha recuperado a Kane para este tramo final de la temporada. Antes de los Spurs, se encuentran Wolves y Sheffield, ambos con 43 puntos, que buscan dar la sorpresa y clasificar a competiciones internacionales.

Con estos equipos como protagonistas, se abre el telón en el ‘football’. Empieza el show en Inglaterra tras 100 días de paro y con 92 partidos por delante.