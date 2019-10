En un duelo que se alargó a extra inning y que definió el camarero Howie Kendrick con grand slam, los Nacionales de Washington rompieron con el maleficio e inscribieron su nombre por primera vez en la Serie por el Campeonato tras derrotar, viniendo de atrás, 7 a 3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Con un Dodger Stadium repleto de 54,159 fanáticos, la visita no creyó en favoritos y volteó un 0 a 3 inverso en la última parte del choque, para disputar a partir de este lunes, ante los Cardenales de San Luis que más temprano dejó en el camino a los Bravos de Atlanta, una serie que definirá en el mejor de siete, al representante de la Liga Nacional en la Serie Mundial.

Los de casa abrieron la pizarra

En el mismo cierre de la primera entrada, los de casa fueron los encargados de inaugurar la pizarra, por medio de un cuadrangular de Max Muncy, con un batazo de 390 pies de distancia que se llevó por delante a su compañero Joc Pederson.

CLUTCH LEVEL ON MAX. pic.twitter.com/bjBsQhFZqg — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2019

Un tramo más tarde, Enrique Hernández, por la misma vía, esta vez con un bombazo de manera solitaria que recorrió 392 pies y que cayó en las gradas del jardín central, amplió la ventaja para la divisa local. Ambos estacazos, fueron ante los envíos de Stephen Strasburg.

Remontada capitalina

El conjunto de la capital estadounidense, inició con la remontada en la apertura del octavo capítulo, cuando el jardinero Juan Soto, rompió con el cero y con sencillo empujó a su compañero Anthony Rendón, quien se encontraba en circulación.

Anthony Rendon does an Anthony Rendon thing. Juan Soto brings him home. BOTTOM 6 // Dodgers 3, Nats 1 pic.twitter.com/rG9enKJLcX — Washington Nationals (@Nationals) October 10, 2019

Para la parte alta del octavo, con vuelacercas consecutivos ante el zurdo estelar Clayton Kershaw, por parte de Rendón y seguidamente Soto, ambos sin nadie en las almohadillas, igualaron las acciones de manera dramática y silenciaron por completo el Dodgers Stadium.

If he looks like an MVP…

If he sounds like an MVP…

If he hits clutch HRs like an MVP… …then he's probably an MVP.#BeatLA // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/qh81FFN1Th — Washington Nationals (@Nationals) October 10, 2019

Juan Soto is 20 years old.

Juan Soto is left-handed.

Juan Soto just homered off Clayton Kershaw… …down by 1 in the 8th inning of a do-or-die Game 5 on the road at Dodger Stadium.#ChildishBambino // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/0zyvNp2GgE — Washington Nationals (@Nationals) October 10, 2019

En el inicio de la primera entrada extra, Kendrick encontró tres compañeros en las bases, sin retirados en la pizarra, no desaprovechó la oportunidad de convertirse en héroe y depositó la bola en las gradas de la pradera central.

THIS IS HOWIE HIT A GRAND SLAM IN A TIE GAME OF THE 10TH INNING OF GAME 5 OF THE NLDS!!!#BEATLA // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/3RMsby8CBl — Washington Nationals (@Nationals) October 10, 2019

De esta forma tan dramática, el jardinero central, Soto, cerró el duelo con una gran jugada hacia adelante que se barrió de pies y desató la celebración visitante en el centro del diamante. De tal manera, pasó por primera vez la fase divisional y consiguió su primera victoria en un quinto duelo de dicha instancia.

El bullpen no aguantó la ventaja

El bullpen, desperdició una gran actuación del abridor Walker Buehler por parte de los Dodgers, tras estar 6.2 innings en el montículo, permitió cuatro imparables, recibió una carrera, otorgó tres boletos y retiró a siete rivales por la vía del ponche.

El triunfo, se lo acreditó Daniel Hudson (1-0), quien en su trabajo de relevo trabajó una entrada, permitió un imparable y recetó a un contrario sin males mayores. La caída, fue para Joe Kelly (0-1), encargado de recibir el cañonazo de Kendrick, además de permitir el avance de los tres jugadores que se embazaron anteriormente al batazo.

A la ofensiva por los Nacionales, destacó Soto al irse 4-2, con bambinazo, dos remolcadas, par de anotadas y pasaporte negociado; Rendón, se fue de 5-3, con vuelacerca, par de dobles, una impulsada y tres pisadas al plato; y Kendrick culminó de 5-1, con jonrón, cuatro impulsadas y anotada. El venezolano, Asdrúbal Cabrera, entró como emergente y no conectó de imparable en su único turno.

Por Los Ángeles, Hernández de 4-2, con cuadrangular, anotada y remolcada; y Mynct de 5-1, con jonrón, dos impulsada y una anotada.

La Serie por el Campeonato se definirá al mejor de siete encuentros, y el primer cotejo se realizará el próximo viernes en el Busch Stadium. Esta serie, contará con la presencia de cuatro venezolanos inscritos en el roster activo entre ambos equipos.