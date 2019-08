El diputado Willims Dávila, aseguró este martes que la Asamblea Nacional implementará mecanismos tecnológicos para continuar sesionando, pese a la persecución política que mantiene el régimen de Nicolás Maduro contra los parlamentarios.

“No nos vamos a dejar disolver. Estableceremos los mecanismos tecnológicos necesarios para que la Asamblea Nacional siga desarrollando sus sesiones y al mismo tiempo la ofensiva internacional que tenemos prevista, promoviendo un encuentro internacional entre parlamentarios, para que de esta forma aquí Venezuela se convierta en la gran cuna libertaria”, sostuvo Dávila en declaraciones a los medios de comunicación desde el Palacio Federal Legislativo.

El también representante de la Comisión de Política Exterior, ratificó que el objetivo del régimen venezolano es “eliminar” la Asamblea Nacional.

“El régimen busca que nosotros no tengamos quórum, eliminar la Asamblea Nacional por inacción (…) pero no va a ser así, porque en mi cuenta nosotros estamos todavía estamos llegando unos 95 diputados. Sí tenemos que arbitrar mecanismos que en los casos que no estén los diputados por razones de persecución política, desde el punto de vista reglamentario, técnico, hay que establecer un mecanismo que nos permita votación electrónica, comunicación, de manera que la Asamblea Nacional mantenga viva su vigencia”, puntualizó.

Dávila recalcó que el “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro, se viene generando internacionalmente, producto del reconocimiento del Poder Legislativo y su presidente, Juan Guaidó –quien juró asumir las competencias del Poder Ejecutivo-, por lo que buscan concretar el control total en la comunidad nacional.

Con información de Punto de Corte