Luego del éxito de taquilla de Venom, Sony Pictures decidió seguir aplicando la misma fórmula con futuras películas que seguramente darán continuidad a un universo cinematográfico de Spider-Man. Venom 2, es una de esas películas que seguirá la relación del anti-héroe y enemigo del hombre araña.

Hace poco, el actor publicó fotos de la nueva entrega que dio un abreboca de lo que veremos en la segunda entrega del simbionte negro.

Sin embargo, el actor borró de forma inmediata las fotografías, pero logró que muchos vieran un gran detalle: La presencia el set de rodaje de Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson.

“¡Aquí vemos a Woody Harrelson como Cletus Kasady! Parece que algunos policías detuvieron a Kasady en la calle y le están disparando. Me pregunto si sus movimientos de manos involucrarán al simbionte en la postproducción. ¡Sea como sea, tiene muy buena pinta!”.

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!

It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.

I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?

Either way it looks great!

— Let’s Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020