Con jonrones de Aaron Judge y el dominicano Gary Sánchez, los Yankees de Nueva York vencieron este sábado 6-2 a los Medias Rojas de Boston y empataron así 1-1 su serie divisional en la Liga Americana.

Los Yankees, que lograron la mayor cantidad de jonrones de todos los clubes en la historia de las Grandes Ligas este año con 267, se apoyaron en su poderío para derrotar a sus archirrivales ´patirrojos´ en el segundo juego de la serie de playoffs.

Sánchez despachó dos bambinazos y se convirtió en el primer receptor de los Yankees con dos jonrones en un partido de postemporada desde que Yoguí Berra lo hiciera en la Serie Mundial de 1956.

