Este próximo domingo, el estadio Old Trafford albergará un partido benéfico donde estarán famosos, deportistas, futbolistas, exfutbolistas ingleses y del resto del mundo, con el fin de recaudar dinero para Unicef de cara a un proyecto humanitario.

Sin embargo, el partido ha centrado su atención en la polémica que se generó en los últimos días. Yaya Touré, ex jugador del Barcelona y del Manchester City, ha sido expulsado de la inciativa después de enviar videos de contenido sexual al grupo de WhatsApp de su equipo, sugiriendo la contratación de servicios de prostitutas durante la estancia del conjunto en un hotel de cinco estrellas en Chesire.

Según relata la prensa inglesa, Touré envío un vídeo de una mujer completamente desnuda en un baño y aseguró que podría conseguir hasta 19 mujeres como la que aparece en la grabación. Todo esto, para “complacer” a los jugadores que estaban alojados en el hotel de cara al encuentro de este domingo.

Varios integrantes del grupo de la plataforma social del equipo del “Resto del Mundo”, en el que hay varias mujeres, enviaron sus quejas a la organización que ha decidido prescindir del costamarfileño a última hora. Este, eliminó los mensajes y pidió disculpas por lo ocurrido, pero parece que no será suficiente para que pueda jugar el partido.

“Un contenido inapropiado fue compartido en un grupo privado. El mensaje fue borrado con rapidez y se disculpó. Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidieron que no participara en el evento de este año. Creemos que este comportamiento no se corresponde con los valores del evento y la causa. Así, pensamos que lo correcto es que de un paso atrás y no participe en el partido de este año”, aseguró un portavoz de la organización en declaraciones recogidas por la prensa británica.

Cabe destacar que, tras salir del Manchester City en 2018, el africano pasó por Olympiacos y QD Huanghai, pero, actualmente, está sin equipo.

El marfileño lamentó lo ocurrido

“Me gustaría pedir perdón a todo el mundo relacionado con Soccer Aid por una broma inapropiada de la que me arrepiento. Era una broma pero de todas formas tuve una falta de consideración por los sentimientos de todos los participantes. Dicho eso, borré las bromas en pocos minutos e inmediatamente pedí perdón a todos los que estaban en el grupo”, expresó el futbolista.

“Nos hemos reunido por una buena causa y esto desvía el foco del partido que es reunir a todos para ayudar a los niños del mundo. Es triste ver que una broma inapropiada que hice atraiga la atención que tendría que estar volcada en la belleza del partido benéfico. Independientemente de las circunstacias, quiero tomar toda la responsabilidad. Soy un adulto que no debería hacer ese tipo de bromas. Lamento mucho mi error y espero lo mejor para Soccer Aid el domingo, aumentando la concientización y los fondos para causas importantes”, declaró.

Con información de Diario AS.