Difícilmente Yohan Pino olvide este 15 de diciembre de 2019 y, muy probablemente, atesore este día entre los más importantes en su larga carrera. El derecho se llenó de inspiración ante las Águilas del Zulia, el equipo más ofensivo de la liga, con average de .318 antes del inicio del desafío, al tirar la ruta completa y darle el triunfo a los Navegantes del Magallanes, 5-1, en el Estadio Luis Aparicio El Grande” de Maracaibo.

Pino necesitó de 97 pitcheos para completar las nueve entradas y permitir que se le embasaran sólo cinco bateadores de los 30 que enfrentó. Apenas permitió cuatro hits, le hicieron una carrera, dio un boleto y guillotinó a un rival para, de esta forma, sumar su quinta victoria en la temporada.

FINAL | #MAG 5-1 #ZUL | FINAL️ | PG: Yohan Pino (5-0) | PP: Cesar Carrillo (1-3) | Yohan Pino 9.0IL,4H,CP,CL,BB,K;1.85ERA. 🔥🔥🔥 30 bateadores enfrentados (15 retirados en fila entre la baja del segundo y el cierre del séptimo).#MagallaneroSoy ⚓💪 #VamosMagallaneros pic.twitter.com/l26GsWSReI — Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) December 16, 2019

En el segundo inning, el aragüeño tuvo su único despiste en el encuentro. En ese momento, imparables de Ángel Reyes y Jesse Castillo, le dieron la primera y única carrera a las Águilas.

A partir de allí, el nativo de Turmero se mostró intratable, admitiendo apenas dos incogibles hasta completar la faena de los nueve capítulos, hito que no lograba un lanzador de Magallanes, desde que Anthony Lerew lanzó un no hit no run contra Leones, el 21 de noviembre de 2010.

Yohan Pino salió al noveno ⚓💪y retiró en fila a los tres que enfrentó 👏👏👏👏👏👏 ¡¡¡SEÑORAS Y SEÑORES HA GANADO EL MAGALLANES CON JUEGO COMPLETO DE YOHAN PINO!!! 📽 Último out a Olmo Rosario | #MAG 5-1 #ZUL | 9⬇| 3 Outs |#MagallaneroSoy | #VamosMagallaneros. pic.twitter.com/mOPjOkSTDr — Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) December 15, 2019

El diestro contó además con el apoyo de una ofensiva oportuna, que estando abajo en la pizarra pudo reaccionar de manera inmediata, fabricando tres rayitas en la tercera entrada. Por error del antesalista Reyes, tras rodado de Garabez Rosa, pisaron el home Gioskar Amaya y Cade Gotta, desde tercera y segunda base, respectivamente. Luego, el propio Rosa se engomó por una conexión en el infield de Wuilmer Becerra, con las bases llenas.

Mientras Pino seguía retirando de manera rápida a los bateadores rapaces, el score no sufrió más modificaciones hasta el último tercio del juego. Con el compromiso 3-1, los bates navieros aprovecharon para ampliar la ventaja con par de rayitas, gracias a un triple de Alberth Martínez con Josmil Pinto en la inicial y, seguidamente, un sencillo de Becerra que llevó a Martínez al plato.

La Nave no necesitó más, sólo esperar que Pino completara el gran trabajo que estaba ejecutando, para decretar la victoria de los Navegantes. Ahora, los turcos colocan su registro en 15-18, a medio juego del cuarto puesto. Mientras que, las Águilas, sufren por primera vez en la zafra dos descalabros seguidos y ponen su marca en 23-10.

DESDE EL TERRENO

Adonis García estuvo de descanso por segundo juego seguido. El cubano está día a día, por presentar molestias en la ingle desde el pasado viernes cuando abandonó el encuentro ante los Tiburones… El abridor de Magallanes para el último de la serie ante Águilas será el zurdo Félix Doubront… Navegantes y Águilas acordaron adelantar el juego de este lunes 16 de diciembre para las 4:00 pm.

EN CIFRAS

Por primera vez en su carrera, Yohan Pino lanza un juego completo… Anthony Lerew fue el último pitcher de Magallanes en tirar nueve innings. Lo hizo el 21 de noviembre de 2010, ante Leones… Pino se unió a Lerew, Randy Keisler (2003-2004), Jason Roach (2002-2003) y Jae Weong Seo (2002-2003), como los únicos lanzadores de la Nave en tirar juego completo desde 2000… Por segunda vez en la temporada, los Navegantes suman tres lauros seguidos… Por primera ocasión en la actual zafra, Magallanes termina una semana con más victorias que derrotas (5-1)… Los Navegantes han sumado seis lauros en sus últimos siete encuentros y tienen marca de 6-2 en los últimos ocho juegos de visitantes… Por primera vez en la campaña, las Águilas pierden dos juegos seguidos y finalizan una semana con registro negativo (2-3)… Cade Gotta se ha embasado en los 14 juegos que ha disputado en la campaña y posee cadena de 10 desafíos dando al menos un hit… Olmo Rosario no pudo embasarse en cuatro turnos al bate y rompió una seguidilla de 31 encuentros en las almohadillas… 4.327 personas pagaron entradas para disfrutar del segundo choque entre navieros y rapaces en el parque marabino.

Prensa LVBP.