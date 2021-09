El oro olímpico, tres récords distintos y un diamante cerraron la temporada 2021 de Yulimar Rojas. La triplista llegó a casa esta semana para compartir sus éxitos y finalmente procesar el momento que está viviendo y que la distingue como la más grande atleta nacida en Venezuela.

“Este ha sido un año perfecto para mí, no he bajado de la barrera de los 15 metros y eso dice mucho del trabajo que se ha realizad. Es un sueño hecho realidad”, confesó emocionada en un ameno encuentro con los medios de comunicación.

“Yo siempre he sido muy soñadora y todas las metas que he alcanzado es porque las he visualizado primero. Pero este año glorioso y el recibimiento de mi país han superado las expectativas”, admitió la triplista, primera mujer venezolana medallista de oro en los Juegos Olímpicos.

Yulimar se confesó emocionada por volver a Venezuela y reunirse con su familia. Admitió que le hacía ilusión regresar al país con el resto de la delegación que asistió a Tokio, para ser todos parte de una gran fiesta nacional. Sin embargo, sabía que tenía algo pendiente: la Liga Diamante. Y está vez no iba a dejar pasar la oportunidad de titularse.

“Veo a la Yulimar de hace tres años y sé que muchas veces se desenfocaba luego de las competencias que sumaban para los Juegos Olímpicos. Pero, ahora estoy mucho más madura y tengo unas ganas enormes de seguir sumando récords y por eso fui a la Liga Diamante y está vez si pude ganarla”, celebró.

Aún faltan metas por alcanzar

Dueña de ocho de las 10 mejores marcas del Salto Triple, Yulimar está consolidada como la mejor exponente de la disciplina. No tiene competencia. Y aun así no se confía, no deja de exigirse y cree fielmente en que aún falta mucho por hacer.

“La competencia nunca deja de ser un reto. El nivel va ir subiendo en el Salto Triple, este año subió bastante. Quizás yo he estado por encima de las marcas promedio, pero eso solo me empuja a seguir mejorando para el año que viene dar más”, afirmó.

“He logrado mucho de lo que me he propuesto, pero una de las cosas pendientes es ser la primera mujer en llegar a los 16 metros. Yo sé que estamos cada año más cerca y sé que tarde o temprano va a llegar, está en mis piernas, está en mi mente y está en mi corazón. Eso es todo lo que necesito”, añadió la reina.

Nuevos retos se vislumbran en su camino

Algo es seguro, el anhelo de saltar 16 metros no es lo único por lo que veremos batallar a Yulimar próximamente. Nuevas pruebas y más retos se ven en el horizonte.

“El salto largo está pendiente, es un evento que me llama la atención, que me encanta y en el que sé que puedo llegar bastante lejos. Visualizó éxitos ahí también”, admitió Rojas, quien en su primera parada después de Tokio tuvo un nuevo acercamiento a esa prueba con la que coqueteó al principio de su carrera, pero luego quedó en lista de espera.

Contempló competir en esa modalidad en el Meeting de Lausanne, pero dado su buen momento como triplista prefirió intentar batir nuevamente el récord mundial y, a la postre, terminó imponiendo una nueva marca en el salto triple de la Liga Diamante con un registro de 15.52 metros.

Para 2022 quedó entonces el salto de longitud, que además fue la especialidad de su entrenador Iván Pedroso en sus años de atleta. Una casualidad que pone sobre la mesa un nuevo objetivo: superar al maestro.

Y no solo completando con éxito la prueba del Salto de Longitud, sino también en las conquistas mundiales.

La venezolana es cuatro veces campeona mundial de Salto Triple y de aquí a París 2024 podría aumentar ese número a nueve, justamente los títulos conquistados por Pedroso (cinco bajo techo y cuatro al aire libre).

“Estamos trabajando por eso y creo que vamos por buen camino. Mi entrenador es una gran inspiración y poder tener la oportunidad de igualarlo es un honor para mí. Él está seguro de que voy un paso adelante y yo confío en que podemos hacer historia juntos. Ya veremos”, concluyó Yulimar con una sonrisa amable, cálida y esperanzadora.

