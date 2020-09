La tetracampeona mundial y subcampeona olímpica de salto triple, Yulimar Rojas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a fin de hacer una pausa breve en sus entrenamientos para luego retornar a suelo europeo, dónde seguirá trabajando con miras a los próximos Juegos Olímpicos.

La líder mundial de salto triple pisó suelo venezolano tras cinco meses de confinamiento, puesto que se encontraba entrenando en suelo ibérico, donde trabajaba bajo las órdenes de la leyenda cubana del salto largo, Iván Pedroso.

Rojas fue recibida por el Ministro del Deporte, Mervin Maldonado, y el Viceministro de Deporte de Rendimiento, Juan Carlos Amarante, junto a seis atletas criollos que también retornaron al país: Yerilda Zapata, Diego Hernández y Ahymara Espinoza, Scarlet Cassiani y los clasificados olímpicos a Tokio en voleibol, el líbero Héctor Mata y el central José Verdi.

Este grupo de atletas venezolanos que se encontraban en el exterior, fueron sometidos a un estricto control biomédico de seguridad, al momento de su arribo a la nación la noche del domingo.

Vale acotar que este año, la subcampeona olímpica en Río 2016 ganó cinco competiciones. La primera de ellas fue a principios del 2020 con su victoria en Valencia, España, donde registró 6.59 metros en la categoría de salto largo.

Ocho días después, se impuso en el Meeting Metz Moselle Athlelor de Francia, competición en la cual concretó 15.03 metros en el salto triple. Esto, sucedió diez días antes de batir el récord mundial indoor en Villa Madrid, España, donde se elevó a 15.43m.

“Sin duda que este año ha sido de muchas emociones buenas y otras no tanto, ya que romper ése récord mundial fue mágico, pero saber y asimilar que hay que esperar un año más para buscar el oro olímpico, no ha sido cosa fácil. No estoy satisfecha con las marcas que he hecho después del confinamiento. He trabajado para mucho más que eso y sé que lograré mejores resultados”, argumentó.

