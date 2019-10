La venezolana Yulimar Rojas, que revalidó su título mundial de triple con un salto de 15,37 metros, declaró que había salido “a batir el récord del mundo” de Inessa Kravets, pero que a partir del tercer salto se sintió cansada.

“No tengo palabras, ha sido un año muy largo y exitoso. Otro título para Venezuela. Salí a batir el récord del mundo y lo intenté en las tres primeras rondas. Después me sentí cansada y las piernas no me respondieron como yo quería”, explicó.

Rojas recordó que su marca ganadora es la segunda mejor suya de siempre, sólo por detrás de los 15,41 que obtuvo el mes pasado en Andújar (España).

“Estoy superfeliz y agradezco a toda la gente que me han ayudado a conseguir esto. En primer lugar, a mi entrenador, Iván Pedroso, al ministro de Deportes y a la Federación Venezolana de atletismo”, enumeró.