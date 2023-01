El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tendrá el contrapeso de la «oposición» que necesita para dar legitimidad a su régimen en las elecciones presidenciales de 2025. La financiación de esta figura corre a cargo, nada menos, que del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de Antonio Ecarri junior, hijo del que fue hasta hace dos semanas el embajador de Venezuela en España, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Ecarri.

La estrategia que se ha trazado el expresidente Zapatero, junto con el Gobierno venezolano, consiste en hacerle creer a Ecarri que sería capaz de ganar unas elecciones en Venezuela, vendiéndose como una figura para la transición y para ello le ha puesto a su disposición un estratega político que se está encargando de dar las directrices de la campaña, de manera que el candidato «opositor» esté convencido de que puede llegar a ganarle al dictador venezolano en la contienda electoral.

Sin embargo, la realidad es que el chavismo solo está buscando que haya una figura que haga contrapeso en la oposición, para que cuando sea ratificada la reelección de Nicolás Maduro, no haya posibilidad de que en el ámbito internacional se diga que el proceso no sea válido y ni legítimo y que por lo tanto no sea cuestionada la victoria de la dictadura.

Zapatero financia en secreto a un candidato opositor

Zapatero se ha encargado de dejar muy claro, en cuanta tribuna ha tenido la oportunidad, que apoya a Antonio Ecarri junior y la labor política que está desempeñando, al punto que ha llegado a hacerle comentarios directos al padre del futuro candidato, diciéndole que «está haciendo un buen trabajo», sabiendo que esta situación generaría ruido dentro de la oposición venezolana, debido a los vínculos del exembajador Antonio Ecarri con el gobierno interino que hasta el pasado 30 de diciembre dirigió Juan Guaidó.

Para nadie es un secreto la estrecha relación que tiene el expresidente Zapatero con Nicolás Maduro, pero desde hace algunos meses el líder político español ha conseguido acercarse a Antonio Ecarri, al punto que le ofreció apoyo para financiarlo y pagar al estratega que trabaja en su imagen política y que estará tras la campaña que pretende llevar al político venezolano a presentarse como candidato opositor para las elecciones presidenciales que habrá en Venezuela en 2025.

Mientras José Luis Rodríguez Zapatero prepara al candidato con el que tratarán de darle legitimidad a Nicolás Maduro, la oposición venezolana se enfoca en la opción de organizar unas elecciones primarias con la cual puedan escoger un candidato único para enfrentar al presidente venezolano, pero al mismo tiempo hay otro grupo opositor intentado vender la idea de que la mejor vía para seleccionar al candidato es a través del consenso entre los diferentes partidos políticos.

Chavismo aprovecha la división

Es por ello que el chavismo está aprovechando esta división que existe dentro de la oposición venezolana, para preparar el terreno, permitiéndole a Ecarri convertirse en el candidato opositor que ayudará a validar la reelección de Nicolás Maduro y es allí donde entra la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que sirve de financista y que está dedicado a hacerle creer a Antonio Ecarri que es un líder político capaz de servir como figura de una posible transición, cuando sabe que la dictadura venezolana solo está buscando la manera de mantenerse en el poder.

La alianza de Zapatero con Ecarri ya comenzó a hacer ruido desde octubre del año pasado, cuando el expresidente español regresó a Venezuela para participar en un foro para hablar sobre el futuro y el desarrollo en el país suramericano, que fue organizado por el hijo del exembajador de Venezuela en España.

Lea la nota completa en moncloa.com