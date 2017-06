El venezolano Josef Martínez sigue de luna de miel con las redes. Luego de un largo periodo apartado de las canchas debido a una lesión, el ariete criollo se ha mostrado en gran forma en las últimas jornadas para el Atlanta United en la Major League Soccer de Estado Unidos.

Este sábado no fue la excepción, luego de que Martínez se vistiera de héroe al marcar el único tanto del partido en el que su club venció por la mínima 1-0 al Colorado Rapids, el cuarto ñaure en fila de Atlanta en el Estadio Bobby Dodd.

Aunque en líneas generales fue un choque disputado (terminó 0-0 la primera mitad), Josef se encargó de destrabarlo con una gema de gol al minuto 67 con un buen gesto técnico.

Luego de recibir un pase desde la banda derecha por parte de Brandon Velásquez, Martínez controló el balón con pierna derecha y, tras burlar a un defensor con un recorte a la altura del punto penal, completó la tarea batiendo al portero Tim Howard con un preciso zurdazo.

It’s @Brvndonv making an instant impact and @JosefMartinez17 is too cool in front of goal 😎#ATLUTD 1-0 @ColoradoRapids pic.twitter.com/bBqOR3Jxqp

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 25 de junio de 2017