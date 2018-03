Guaros de Lara cerró su participación en la Liga de Las Américas 2018 mostrando mejor cara y con un inspirado Gregory Echenique a la ofensiva, el elenco venezolano venció a Regatas 79 puntos a 68 en la última jornada del cuadrangular semifinal de la justa que se llevó a cabo en Corrientes, Argentina.

El cuadro venezolano completó el torneo con registro de 1-2 que no le bastó para poder clasificar al Final Four. Un día antes, ya Guaros había perdido toda esperanza al sufrir su segundo revés en fila con lo que se cortó además su dominio en este tipo de eventos al no poder reeditar sus coronas de 2016 y 2017.

Sin embargo, los barquisimetanos dijeron adiós con la frente en alto, amparados principalmente en el aporte de Echenique que se lució con 31 tantos ante un conjunto albiceleste que ya estaba clasificado y que no forzó la barra con una nómina que tuvo las ausencias de Santiago Vidal, Paolo Quinteros y Alexander Harris.

Guillent anotó 19 tantos para ser el complemento perfecto en el ataque de Guaros que también tuvo a otro destacado en Néstor Colmenares con 11 positivos.

Regatas estará acompañado en la instancia decisiva por Estudiantes Concordia que a primera hora superó a Baurú 93 a 88 y se quedó con la segunda plaza. Ahora el “Verde” participará del Final Four, enfrentando a San Lorenzo el 24 de marzo con sede a confirmar. La otra llave la disputaran Regatas y Mogi Das Cruzes, los vencedores de ambos partidos jugaran la final al día siguiente.

Echenique comenzó su exhibición desde el mismo primer parcial con 12 tantos que fueron secundados por Heissler Guillent para que Guaros lo ganara 19-14. Las acciones se emparejaron en el segundo parcial con un Erik Thomas, con tantos para todos los gustos (11 puntos), para que el encuentro quede en tablas en 39 al terminar el primer tiempo.

En el segundo tiempo, pese a la paridad, comenzó otro partido ya que Guaros empezó a manejar los tiempos y ritmos del juego, ante un Regatas que no jugó cómodo y siempre remó desde atrás. Allí fue importante el trabajo de Ramírez Barrios y Brandon Thomas pero no alcanzó para quedar abajo 58 a 61.

Lo mejor de la visita llegó en el último cuarto nuevamente con el binomio Guillent-Echenique, imparables en el perímetro y en la pintura respectivamente, para que Guaros tome una máxima de 58 a 71, a los dos minutos y fracción, y luego estampe el claro 65 a 79 a falta de un minuto para el cierre, que finalmente quedó en 68 a 79.

Juan Arengo con 14 contables y Brandon Thomas con 12 terminaron como los mejores anotadores por el lado de Regatas.

Con información de www.crc.org.ar