El delantero venezolano Josef Martínez volvió a ser determinante para el Atlanta United al marcar el gol con el que su equipo logró el empate 1-1 frente al New York City en el partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

El gol de Martínez, el decimotercero que consigue en lo que va de liga, llegó al minuto 48, apenas iniciada la segunda parte, tras recibir un pase del mediocampista alemán Julian Gressel y rematar potente de cabeza.

El balón picó en el suelo antes de superar por alto al arquero del New York City, Sean Johnson, que nada pudo hacer por evitar que el balón entrase por el ángulo del primer palo.

Gressel ➡️ Martinez

A beautiful play to give us the lead in NYC! pic.twitter.com/d38kZv6ZoM

— Atlanta United FC (@ATLUTD) June 9, 2018