Familiares de al menos 259 policías y militares encarcelados claman por su liberación, molestos porque ninguno de ellos fue incluido en la lista de 110 personas indultadas por el gobierno de Nicolás Maduro esta semana.

Reuters difundió un trabajo en el que detalla que ninguno de los prisioneros uniformados, muchos de los cuales está acusados de conspirar para derrocar a Maduro o a su predecesor, Hugo Chávez, fue incluido en la lista de indultados

Según Reuters, el Departamento de Estado aseguró que la lista no resuelve la crisis política subyacente en Venezuela. Además, se excluyó de los beneficios a miembros del Ejército, a pesar de su desproporcionado número entre los prisioneros.

A conveniencia

“Usan a los presos políticos a su conveniencia”, dijo Andreína Baduel, hija del general retirado y ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, detenido en 2009,confinado en arresto domiciliario y vuelto a encarcelar en 2017 “Aún no ha recibido un juicio y sus abogados no han podido acceder al expediente”.

Dos hermanos de Andreína Baduel, Josnar y Raúl Iván Baduel, se encuentran también detenidos.

Reuters entrevistó al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, sobre el por qué ningún uniformado fue indultado y la respuesta fue que se atendieron recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Justicia y Tranquilidad Pública, integrada por personas afectas al gobierno.

Inocente

Esther Bolívar, madre del agente Erasmo Bolívar, condenado a 30 años de prisión por herir a manifestantes en 2002, dijo que desde la detención de su hijo no ha dormido. “Este problema me ha encerrado, quiero estar con mi hijo”.

Theresly Malavé, la abogada del agente, aseguró que él nunca disparó, por el contrario estaba atendiendo a los heridos.

María Bolívar, la tía del agente y activista por los presos políticos, aseguró que estos 17 años de prisión han sido de martirio y de dolor

