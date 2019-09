View this post on Instagram

José Gregorio Guarucano Ortiz (22), se resistió a su captura a en el sector Las Casitas, parroquia Faria, municipio Miranda, estado Zulia, resultando lesionado y fallece posteriormente en su ingreso al centro de salud. Mediante las averiguaciones realizadas por el Eje de Investigaciones de Homicidios Zulia, se pudo conocer que el hombre habría sido el causal del suicidio de una joven de 13 años el pasado mes de mayo. La joven decidió quitarse la vida por el acoso que le tenía Guarucano, debido que este constantemente la buscaba, indicándole que si no accedía a sus peticiones asesinaría a su familia y una vez intentó raptarla; optando la menor por quitarse la vida, para evitar que el hombre cumpliera sus amenazas. Durante la necropsia realizada a José Gregorio, se evidenció que este tenía un tatuaje con el rostro de la adolescente y las fechas de nacimiento y muerte de la misma. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 19° del Ministerio Público del estado Zulia.