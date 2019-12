El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams en entrevista exclusiva con VpiTV desde el Departamento de Estado en Whasington, destacó que sigue el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, y que mantienen todas las opciones en la mesa, “porque no sabemos que pasará mañana”.

Al ser consultado sobre las declaraciones del Secretario de Estado, Mike Pompeo, donde dejaba ver que la opción militar en el país, quedaba descartada, expresó que “Lo que dice el secretario Pompeo es lógico, intervenciones militares son complejas, nunca será descartada porque no se sabe que pasará mañana, no sabemos que hará el régimen (…) tenemos en el hecho opciones militares y no van a desaparecer, existen”, dijo.

Destacó además que el régimen de Maduro se mantiene en el poder por “la venta de droga, oro, petróleo”.

“El ELN y la Farc cómo es que están trabajando en Venezuela, si no es su país (…) sabemos que el régimen vive de la venta de drogas, hay oro, petroleo, de eso se mantienen en el poder”.

Resaltó que espera que en 2020 Venezuela salga de la crisis por la vía de elecciones libres.

“Esperamos todos que en el año 2020 podrá ser algo que no era posible este año, salir de la crisis por vía de elecciones libres, elecciones presidenciales”, puntualizó.

