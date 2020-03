El Frente Amplio de Mujeres en Carabobo exige que se visibilicen los casos de feminicidios en Venezuela, los cuales hasta ahora contabilizan 60 casos en lo que va de año, de los cuales 9 han ocurrido en carabobeña.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, el bloque adscrito a la Frente Amplio de Venezuela, lejos de festejar lo tomará para demandan las condiciones de estos casos, de los cuales 42 están enmarcados dentro de los delitos penales.

Así fue expuesto en una rueda de prensa, presidida por la diputada Deyalitza Aray y la representante del gremio de enfermería Carmen Álvarez, acompañadas de miembros del Frente Amplio de Carabobo, coordinado por el sociólogo Manuel Barreto, junto a los diputados Ángel Álvarez Gil, Antonio Román y Noé Mujica, así como las dirigentes Mariela Domínguez, Adibe Salomón, Janeth Nieves, entre otros.

Mostrando imágenes de protestas por casos de feminicidios en Venezuela, la diputada Deyalitza Aray señaló que en el Día Internacional de la Mujer no puede haber celebración o festejos.

“No podemos festejar, no porque las mujeres no seamos capaces de alcanzar logros, como lo hemos hecho en todos estos años, sino porque cada día nos alarma más cómo la vida de las mujeres venezolanas está en riesgo, no solamente por las condiciones, por todo lo que padece y arriesga, sino que cada día las cifras de muertes de mujeres en Venezuela tiene que llamar poderosamente la atención”.

“Desde los Frentes Amplios de Mujeres y de Carabobo, y de las luchas que tenemos las organizaciones políticas, debemos reclamar y exigir que se visibilice de verdad lo que está sucediendo con la mujer en Venezuela”, reiteró.

La parlamentaria recordó que el año pasado la cifra de feminicidios culminó con 169 mujeres y en lo que va de año van 60, 42 de ellos enmarcados dentro de los delitos penales previstos en la legislación venezolana y 9 son de Carabobo.

“Esto no se puede silenciar. Tenemos que verdaderamente enfrentar lo que está sucediendo con la mujer que es la columna vertebral de todo lo que acontece y los logros que podemos emprender. No es posible que datos de la Organización de las Naciones Unidas nos muestren que la media mundial es del 3% y en Venezuela supera el 10%”.

Visiblemente preocupada señaló que Venezuela se encuentra en la lista de los 15 países con la cifra de feminicidio más alta.

“Y nosotros estamos decididas a visibilizar este hecho, la lucha no es solamente por la conquista de nuestros derechos sino por demostrar que la mujer venezolana juega un rol fundamental que estamos dispuestas a defender y engrandecer, pero que no podemos hacerlo si permitimos que sigan matando a nuestras mujeres sin que esto represente una alerta”.

La diputada de la Asamblea Nacional por Carabobo insistió en que desde el Frente Amplio de Mujeres exige que comiencen a tomar acciones, al igual que invitan a las mujeres venezolanas para que no se sigan dejando maltratar, así como unirse a la lucha para defender la vida a la mujer.

Carmen Álvarez, ratificó la disposición de este bloque de unirse al pliego de conflicto y anunció que en el marco de la conmemoración Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo una misa en la Catedral de Valencia, y luego realizarán jornadas para visibilizar los femicidios en Venezuela.