El alcalde de Bejuma, Ramón Alberto Rodríguez Núñez, se desprende de su cargo y anunció que no será candidato en las elecciones municipales de diciembre, argumentando que no avalará un proceso que al igual al del 15 de octubre estará marcado por el ventajismo y el fraude.

El mandatario resaltó que a pesar de que en Bejuma ganó la oposición en las pasadas elecciones regionales, no participará en estos comicios y no le hará el juego al gobierno tras ver como en todo el país, desde todas las instancias, el gobierno realizó acciones de obstáculos, intimidación, manipulación, reubicación, condicionamiento del voto y coacción social, logrando un gran ventajismo que marcó una gran abstención en opositores. “Ser candidato de unas elecciones con esas condiciones sería hacerle el juego al Gobierno, y no me voy a prestar para eso”.

El secretario político regional de Primero Justicia en Carabobo indicó que en estos tiempos difíciles que atraviesa el país, su compromiso está por encima de un cargo político o una alcaldía. “Le haríamos un gran daño a nuestra comunidad con el solo hecho de ganar como se logró ganar el pasado #15O por encima de todos los abusos, para luego juramentarnos ante la ANC. Eso estaría muy lejos de nuestros principios y valores, que debemos preservar para sacar adelante a este país”.

“Siempre fui creyente de una salida electoral, pero participar ahora es, sin duda, avalar el fraude anterior, y estoy seguro que este proceso será peor. La instancia electoral en Venezuela se acabó mientras tengamos el mismo Consejo Nacional Electoral”.

El alcalde de Bejuma destacó que personalmente es muy difícil desprenderse de un trabajo que hace 24 horas al día contra la corriente, y confesó que nunca se arrepentirá de estos maravillosos años al lado de su gente en las 3 parroquias. Resaltó al valioso personal que lo acompaña en su gestión, por lo que luchará desde Primero Justicia para lograr el cambio del árbitro electoral con miras a procesos verdaderamente democráticos y transparentes, con los que sin duda se logrará un nuevo Gobierno en las instancias municipales, regionales y nacionales”.

“Si no resolvemos cambiar al Ejecutivo nacional, entonces nuestras alcaldías estarán sumergidas en la ruina, producto de la asfixia financiera a la cual están sometidas actualmente. De continuar así el futuro será su cierre”, explicó.

Papito Rodríguez Núñez manifestó que la Mesa de la Unidad Democrática aceptó participar en las elecciones del 15 de octubre, porque había que demostrar internacionalmente de qué está hecho el Gobierno, e indicó que hoy el mundo está convencido que no se puede ir a otro evento sin las garantías suficientes, a su juicio la cantidad de trabas que pondrían en el proceso serán aún peores. “Hoy que lo sabemos no nos pueden madrugar a días de estos nuevos comicios”.

El dirigente de la tolda aurinegra aseguró que será disciplinado al partido al que pertenece, y que continuará trabajando y siendo útil a las comunidades, como lo ha hecho durante años. “No necesitamos tener un cargo para acompañar a las comunidades. El futuro de nuestro país dependerá de acciones políticas coherentes. Recomponer a este país requiere de sacrificios. Debemos estar claros que la política en Venezuela no puede estar enmarcada en un oportunismo y tampoco es un juego. Hoy Venezuela pasa hambre y calamidades, precisamente por pensar en individualidades y no en la verdadera razón por lo que estamos aquí, trabajar de manera sincera al lado de nuestra comunidad”.

El alcalde dio su agradecimiento eterno a todos los habitantes de Bejuma, Canoabo y Chirgua por trabajar de la mano durante su gestión. Permaneceré con ustedes hasta ver que el país salga adelante por el bien de todos los venezolanos. La política no termina en Venezuela, todo lo contrario, la buena política saldrá a relucir cuando una vez por todas pensemos en nuestra comunidad y no en un cargo, afirmó.

