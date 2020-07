El alcalde de Valencia, Alejandro Marvez, informó este lunes que se iniciaron las investigaciones para determinar el presunto delito ambiental cometido contra el Samán de La Viña, árbol con más de 50 años en la ciudad, cuyas ramas están completamente secas y se presume haber sido víctima de una acción vandálica.

A través de un boletín de prensa, Marvez informó que un equipo multidisciplinario, integrado por funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo, el Instituto Municipal de Ambiente y de Guardería Ambiental, se trasladaron al lugar para dar inicio a las averiguaciones correspondientes.

El alcalde pidió que no se politice el tema, como a su juicio ya lo han hecho algunas personas, y aseguró que durante su gestión siempre se ha estado atento a la materia ambiental.

Marvez llamó a los valencianos a que no se hagan eco de especulaciones y esperemos que los expertos que están trabajando en el caso den la información correspondiente”, manifestó.

El funcionario aseguró que su gestión, a través del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), ha sido radical en cuanto a las medidas de protección del medioambiente, como la aprobación de sanciones con multas desde 15 mil a 40 mil unidades tributarias por arrojar desechos en sitios públicos, así como otros delitos ambientales.

Durante la inspección realizada en la mañana de este lunes estuvieron presentes Rosa María Gil, directora regional del Ministerio de Ecosocialismo; Santiago Bruzco, presidente del IMA; funcionarios de Guardería Ambiental, Iampoval y Esmeralda Mujica y Luis Valenzuela, representantes de la comunidad.

Prevenir COVID-19

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con los siete días de cuarentena radical en el municipio para prevenir la propagación del COVID-19 y exhortó a los valencianos a salir únicamente si es estrictamente necesario.

“Esto que estamos viviendo no es un juego, por eso le hago un llamado a los valencianos a no salir si no es necesario. A partir de las 4:00 de la tarde habrá un despliegue de los cuerpos de seguridad para verificar que todos los comercios estén cerrados desde esa hora y no haya nadie en la calle”, dijo.

Además, apuntó que los ciudadanos pueden hacer denuncias de quienes no cumplan con las medidas establecidas a través de sus diferentes redes sociales o de la Alcaldía, así como en los cuerpos de seguridad que hacen vida en el municipio.