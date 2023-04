Pagos de dudosa procedencia, asociaciones ilegales y delitos financieros, son algunos de los aspectos que la Fiscalía ha descubierto en las investigaciones sobre la red de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Recientemente, hallaron que Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez tienen una relación con el empresario colombiano Alex Saab en estos negocios ilícitos con la petrolera.

En el caso de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos pagaron más de 100 millones de dólares en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, por cuenta y orden de Alex Saab y posteriormente tras su captura en Cabo Verde, Álvaro Pulido, reseñó El Nacional.

¿Cómo operaban ilegalmente?

El primer paso para su operación consistía en la compra y operación de buques seleccionado para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados, para ello Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas. Entre los años 2020 y 2022, este grupo de individuos se les fueron asignados a crédito, por instrucciones de Pérez Suárez, más de 100 millones de barriles de crudo y refinados.

De acuerdo a la investigación, cada uno cumplía su papel, es decir, Leal coordinaba la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero y sus relaciones locales. Mientras que Alessandro Bazzoni coordinaba el transporte conjuntamente con Erik Roveta. De esta forma, comercializaban en Asia los crudos y refinados venezolanos, aunque solo era usado como corredor entre Venezuela y Asia, donde los buques salían cargados de Venezuela y regresaban directamente de Asia vacíos para volver a cargar y repetir la ruta.

Alex Saab y Pdvsa: Intercambio de petróleo por alimentos

Las empresas Libre Abordo S.A, Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp, eran utilizados para el intercambio de petróleo por cisternas o de alimentos, a un precio inflado, la cual les generaba ganancias corruptas. Además dichas, empresas mantuvieron facturas abiertas impagadas en la estatal Pdvsa por más de cuatro mil millones de dólares, según información de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro. Las operaciones por alimentos era agenciada por Alex Saab y posteriormente Álvaro Pulido.

Associated Press reportó que la empresa United Petroleo Corp tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa, en vista que fue una compañía creada en Panamá para ser espejo sobre las operaciones de la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, es decir, se asignaban el petróleo a crédito a nombre de la verdadera empresa cuando en realidad eran ellos mismos quienes lo realizaban.

La Fiscalía continúa sus solicitudes ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia de Control por delitos financieros y terrorismo. Fuentes allegadas al caso confirmaron que Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y José Luis Chávez Calva se encuentran en el exterior actualmente.

Puede leer la información completa en El Nacional