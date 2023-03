Una voz inconfundible acompaña las mañanas valencianas. “Reloj Radio América, 7:05 minutos, son los 7:05 de la mañana“. Alí Escorihuela regala dos horas entretenidas de música, noticias y comentarios, como lo hace desde 1972 en la emisora, patrimonio de la ciudad.

En Radio América todo es tradición. Ya no en el dial AM, la FM se apunta tan exitosa como su predecesora, la emisora preferida en la ciudad que ha facilitado el reencuentro de familiares, la ubicación de documentos o pertenencias perdidas y cuyas felicitaciones a cumpleañeros y salutaciones a seres queridos son de los segmentos preferidos por los oyentes.

Allí llegó Alí Escorihuela en 1963 a la edad de 19 años. El lo recuerda como si fuera hoy: Fue una prueba de un comercial, lo que le dio paso a la grabación de las muy famosas novelas transmitidas por Radio América y de paso recibió su primer sueldo en radio, 30 bolívares por la grabación de tres capítulos.

A raíz de eso, el “viejo Manolo” (Fachín) lo llamó para hacer algunas guardias nocturnas, que ya conocía porque había aprendido mirando. “Empecé con él y después me dejó solo”.

Corría el año 1963, tenia 19 años. “Lo que más amé, que no se me olvidará nunca en la vida, era la identificación de la emisora: ´Desde Valencia, Venezuela, cuna del Libertador Simón Bolívar, transmite Radio América YVLW 890 en su dial, en Valencia, la ciudad industrial de Venezuela. Eso se hacía cada 30 minutos y me marcó para toda la vida“.

Otro aspecto de importancia era la hora. Era una marca de Radio América, como la frase “de la mano de su pueblo siempre“. Las demás emisoras no tenían esa rigidez, pero Manolo si.

Recuerda la época de las novelas en Radio América. Al principio fueron del Circuito Continente y después del Circuito Rumbos, entre ellas Martín Valiente, que marcó un hito. “Había que tener los capítulos al día siempre. Radio América transmitía los noticieros, el primero con periódicos para sacar la información”.

Sacarle la cédula de identidad al noticiero de la mañana era la aspiración de Manolito, el hijo Don Manolo que se encargó de la emisora tras su fallecimiento. Buscaba una voz que lo identificara y la encontró en la garganta de Don Alí. Hasta ese momento varios locutores leían las noticias, por distintas razones. Una medición de la encustadora Datos determinó que en el primer mes, el noticiero subió 7 puntos en sintonía.

El cambio de horario obligó a Alí Escorihuela a dejar su trabajo en Malariología. Alli laboraba desde 1964 y lo hizo durante 7 años.

Escorihuela llegó a Radio América en 1963 y trabajó durante unos meses. Luego se fue a la Voz de Carabobo por espacio de 4 años, tiempo que compartió con Malariología. En 1972 retornó a Radio América, a la guardia nocturna y a los tres años se encargó del noticiero matutino, que en 2023 aún narra.

Radio América, patrimonio cultural de Valencia

A Alí Escorihuela no oculta el amor por Radio América. Por eso celebró la designación de la emisora como patrimonio cultural de Valencia por todo lo alto. “El alcalde Paco Cabrera creía que era una emisora popular que ayudaba a resolver problemas. Otras concursaron, pero esta se quedó con la distinción. Eso fue una fiesta, algo increíble y Valencia lo celebró, no hubo gente que no tomara eso como algo de cariño, afecto, reconocimento”.

Las anécdotas siguen. “En una oportunidad, Arturo del Valle decidió cuatro años después de comprar la emisora, mejorar el transmisor de la radio, lo cual obligaba a sacarla del aire por dos meses“.

Los locutores, operadores y el resto del personal se reunían en la calle Girardot, al lado de la Iglesia San Francisco a conversar y un día llegó una señora que se arrodilló y comenzó a llorar desconsoladamente, pidiendo que le devolvieran su emisora. Le dijeron que volverían al aire en 15 días y una semana después de estar trabajando ella llegó con una torta inmensa para celebrar.

Por esos días, monseñor Reinaldo Del Prette le enseñó el cuaderno en el que anotaban las misas que la gente mandaba a hacer. Habían 112 pedidas para agradecer que Radio América volvió al aire.

Don Alí terminó su bachillerato en Valencia y luego se fue a Caracas. Comenzó a estudiar en el Pedagógico, pero al año se retiró. Decidió presentar las tres pruebas que se realizaban como parte del examen de locución y fue uno de los 19, de 220 aspirante, que recibió la aprobación. Esa decisión le abrió las puertas al futuro.

Su mamá habló con Don Manolo Fachín, que al principio le ofreció que fuera a la emisora, viera y aprendiera. De eso hacen casi seis décadas.

Su pasión por el deporte la demuestra a través de su segmento “Sembrando la Semilla del Deporte”, en el que difunde información de todas las disciplinas, para adultos y en especial para los más pequeños.

Hoy, 51 años después de su regreso a Radio América en 1972, Escorihuela ve en retrospectiva una vida feliz, de familia junto a su esposa e hijos y en una emisora que le llena de orgullo y muchas satisfacciones.