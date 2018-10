El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó este lunes la muerte en prisión en Venezuela del concejal opositor Fernando Albán, que estaba detenido acusado de participar en la explosión de dos drones mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro pronunciaba un discurso.

“Condenamos la muerte de Fernando Albán, responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida. Esta dictadura criminal debe irse ya de #Venezuela. #OEAconVzla”, dijo en su cuenta de Twitter Almagro.

El partido del concejal fallecido, Primero Justicia, denunció que se trató de un “asesinato” y responsabilizó en un comunicado a “Maduro y a su régimen torturador”.

Maduro califica el incidente del pasado agosto como un “magnicidio en grado de frustración” y responsabiliza como autor intelectual al diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia y exiliado en Colombia.

En Venezuela hay unos 236 presos políticos, según la ONG Foro Penal. AFP

Bob Corker: Esto es perturbador

El senador republicano Bob Corker se pronunció este lunes sobre la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

“Hoy en Venezuela, Fernando Albán, un joven líder de la oposición, murió mientras estaba bajo la custodia del Gobierno. Esto es perturbador y el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber sucedido”, señaló en su cuenta de Twitter.

Yo ME NIEGO a llamarlo suicidio. A Fernando Albán lo asesinó el régimen de @NicolasMaduro y NO, no van a tapar el sol con un dedo. pic.twitter.com/GnKBlYR0pq

— Andrea Valera M (@AndreaValera) October 9, 2018