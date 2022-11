Por Maru Morales P. @morapin

Dirigentes comunitarios de distintas zonas de la Gran Caracas y Valles del Tuy dieron sus impresiones sobre la recién instalada Comisión Nacional de Primaria, designada por la Plataforma Unitaria con el mandato de dirigir el proceso para la escogencia del candidato presidencial de un sector de la oposición venezolana.

En el acto de instalación realizado este 15 de noviembre en El Hatillo, el secretario ejecutivo de la Plataforma, Omar Barboza, recalcó la importancia de que los partidos políticos que integran la alianza acordaran “entregarle a la sociedad civil la conducción de esta primaria”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Jesús María Casal, anunció el inicio inmediato de un proceso amplio de consulta nacional que dé insumos a ese órgano para tomar decisiones sobre los aspectos fundamentales del proceso: cronograma, fecha, voto en el exterior, asesoría técnica, entre otros.

Crónica.Uno contactó a los dirigentes de base Ángel Cacique, Diana Camacaro, Arturo Salazar, Carlos Farías y Mairene Sousa y les preguntó ¿Qué espera usted de la Comisión Nacional de Primaria?

Los dirigentes de los municipios Libertador (Caracas), Sucre y Cristóbal Rojas (Miranda), coinciden en que los integrantes de la Comisión cuentan con la trayectoria y reconocimiento necesarios para que la ciudadanía pueda confiar en el proceso, su organización, transparencia y resultados.

Pero también, cada dirigente desde su espacio de acción y perspectivas expresó expectativas muy concretas que van desde el diseño de un proceso amplio e incluyente, pasando por la incorporación de la diáspora a la organización de la primaria, hasta la exigencia de celeridad en las decisiones. Esto dijeron:

Ángel Cacique, dirigente comunitario de Catia y simpatizante del partido Unión para el Progreso

“Los nombres escogidos para la Comisión, todos tienen un mérito extraordinario. Ahora bien, sobre lo que yo espero de ellos, diría que si partimos del principio de que hay un profundo descontento y rechazo al PSUV incluso dentro del mismo chavismo, la Comisión de Primaria tiene la responsabilidad de convocar al mayor número de personas que quieren una salida democrática para el país. Debe abrir la posibilidad que todos esos sectores que aspiran cambios económicos y políticos, se incorporen. Que esos sectores de base que están atrapados por la estructura clientelar del chavismo puedan encontrar en la primaria un canal amplio y una vía de expresión”.

Diana Camacaro, dirigente estudiantil, militante de AD y miembro del Foro Permanente de Juventudes “He visto que la Comisión quedó integrada por figuras de la sociedad civil, del mundo académico y que son personas con confiabilidad, responsables, coherentes entre lo que dicen y hacen. Yo espero que alienten a la población a confiar y a movilizarse. Que motiven a la población a ser parte de la elección presidencial de 2024 desde el inicio, porque la elección de 2024 no es el único punto, la Comisión de Primaria debería comprender esto. La primaria es una oportunidad para sembrar las bases de un proceso electoral en el que muchas cosas se podrían decidir y es relevante que atiendan y escuchen no solo a los políticos sino a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Eso ayudará a que se pueda integrar una movilización cívica para que los venezolanos salgan del letargo político y se avoquen a los asuntos públicos del país”.

Arturo Salazar, dirigente de base del MDI en el municipio Cristóbal Rojas de Miranda (Charallave)

“Los integrantes de la Comisión son personas muy confiables, con alta probidad, honestos, independientes, autónomos y capaces. No imagino a ninguno de ellos dejándose manejar por algún sector político. Veo una Comisión muy sólida, independiente y preparada, aunque hubiese querido ver a un representante de la diáspora. De ellos espero, primero celeridad; más aún en momentos en que el Gobierno parece buscar la manera de adelantar las presidenciales y ponernos a correr. Segundo, que presten atención al voto en el extranjero. Necesitamos muchísimo el voto en el extranjero y necesitamos ejercitarlo en las primarias, antes de la presidencial. La diáspora es la circunscripción electoral más grande que tiene el país: cinco millones de electores con derecho a expresarse en las presidenciales”.

Carlos Farías, dirigente de base de Voluntad Popular en El Valle, Caracas

“Espero que aceleren el paso ya que se rumora que esta gente (el PSUV) quiere un adelanto de las elecciones y si se anuncia una presidencial para finales de 2023 no va a dar chance de primarias. Tienen que acelerar. Dijeron que tomarían dos semanas para hacer consultas y elaborar un cronograma de trabajo, pienso que tienen que montarse de una vez. Anunciar la fecha de las primarias, que los candidatos se inscriban. También espero es que actúen con transparencia, como ellos lo dijeron en el acto de instalación, que están dispuestos a hacer cumplir todo por la democracia de Venezuela. Y lo otro que espero —como resultado del trabajo de la comisión— es que se dé una verdadera unidad”.

Mairene Sousa, dirigente de base de Primero Justicia en el municipio Sucre, Miranda

“La Comisión recién nombrada me parece excelente. Lo que espero de ellos es claridad sobre aspectos plasmados en el reglamento por ejemplo: ¿Quiénes participarían? ¿solo la Plataforma Unitaria u otros aspirantes de oposición? ¿Qué pasa si un candidato inhabilitado por sentencia gana y cuando se vaya a inscribir en el CNE lo rebota? ¿Cómo será el mecanismo para la participación de la diáspora? ¿Van a participar los que no están inscritos en el Registro Electoral? ¿Harán algunas exigencias al CNE? Yo tengo mis dudas, pero no hay que pasar por alto que es un proceso que no lo está organizando el CNE. En fin, espero que haya una gran participación y motivación para las presidenciales en 2024, que haya menos quejas, peleas entre nosotros mismos y que todos trabajemos por el candidato que gane”.