Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves en sesión ordinaria, el informe presentado por el diputado Ángel Medina, sobre la instalación del Comité de Postulación Electoral que tendrá la responsabilidad de renovar los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Una elección libre es aquella que no tenga presos políticos, que no tenga inhabilitados, que los partidos sean representados por sus auténticos miembros (…) En Venezuela hay que conquistar elecciones libres, hoy no tenemos la oportunidad de decidir libremente, por eso nos hemos propuesto una ruta para conquistar elecciones libres, tener un nuevo CNE, elegido por esta Asamblea Nacional”, expresó Medina durante la exposición del informe.

Asimismo, el parlamentario por Primero Justicia reiteró que la Asamblea Nacional es el es el único organismo reconocido ante el mundo democrático.

“Venimos a la única Asamblea Nacional que existe en Venezuela, que preside Juan Guaidó, que reconoce el mundo, a presentar el informe de la Comisión Preliminar que rinde cuentas no solo de un avance sino de los retos para reconstruir la institucionalidad”, precisó el CCN.