La Asamblea Nacional aprobó acuerdo sobre la escasez de combustible en el país, donde responsabiliza directamente por esta crisis “al régimen usurpador de Nicolás Maduro y a quienes detentan ilegalmente la junta directiva de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)”.

El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, el diputado por el Estado Zulia, Elías Matta, presentó el acuerdo ante la plenaria, el cual señala que el artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos el gobierno Nacional es el responsable de que no haya gasolina en Venezuela, porque es el único distribuidor del combustible a través de Pdvsa.

El diputado recordó que en el 1998 se podían refinar en el país 1 millón 300 mil barriles de petróleo, y si se incluyen las refinerías que se tenían en el exterior, que este régimen las vendió casi todas, se llegaba a 3 millones de barriles.

“Esa fue la Pdvsa que hizo la democracia, pero estos sinvergüenzas el millón 300 mil barriles, hoy en mayo de 2019 solamente la refinería de Amuay esta funcionado a medias y produciendo alrededor de los 100 mil barriles diarios”, dijo.

Igualmente que Pdvsa en 1998 producía 3 millones 329 mil barriles diarios de petróleo y el ultimo informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), del mes de mayo de 2019, Venezuela solo produce 778 mil barriles.

“Este es el resultado del socialismo del siglo 21. Destruyeron el complejo de refinería de crudo y la producción de Pdvsa. Esos dos millones 521 un mil que dejamos de producir, si se estuviese en produciendo hoy al precio promedio de 60 dólares por barril, en un año representa más de 56 mil millones de dólares”.

Matta advirtió que este país no tendría que sufrir la escasez de alimentos, medicinas, estaría al día con sus deudas y sería un país pujante, “pero estos incapaces del régimen destruyeron la “gallinita de los huevos de oro”, destacó el parlamentario zuliano, quien aseguró que esta AN liderada por el presidente Juan Guaidó y con el Plan País, se va a recuperara la industria petrolera venezolana.

Crisis de combustible es inducida

Por su parte, el diputado por el estado Falcón, Luis Stefanelli indicó que las principales causas de la crisis se remontan a la pérdida del 80% de la capacidad tecnológica y humana, la corrupción desmedida y el contrabando generado por el régimen de Nicolás Maduro en el país.

Stefanelli recalcó que la situación empeoró tras la tragedia en la refinería de Amuay, la cual fue ocasionada precisamente por inobservancia de normas, negligencia criminal y desinversión en el sector.

El diputado por el estado Barinas Julio Cesar Reyes, calificó la crisis de escasez de combustible de ser inducida por el gobierno usurpador con la intención de destruir Pdvsa, de más de 3 millones de barriles diarios que de la producción de petróleo ha bajado a 600 mil y ya se rumora que ya está por los 500 mil barriles.

“Se han dejado de producir más de 2 millones de barriles diarios, con eso el pueblo venezolano no enfrentaría esta crisis. Aquí hay unos bárbaros que usurpan el poder que fueron capaces de destruir a Pdvsa y mucho más. Pero más temprano que tarde, podamos recuperar a Pdvsa y que sea lo que fue. El cese de la usurpación significa el cese de la escasez de alimentos medicinas, gasolina, del pillaje y la inseguridad, así que vendrán buenas nuevas para Venezuela, sigamos adelante”, concretó.

Estaciones exclusivas para el régimen

Mientras que el diputado por el estado Táchira, Franklin Duarte calificó de terrible la situación de escasez de gasolina en el estado andino que representa, aunado a todos los problemas que viven actualmente los venezolanos con la falta de alimentos, medicinas, transporte e inseguridad.

“Táchira es el Estado Piloto para la crisis del combustible, situación que alertamos desde hace algunos meses. Esta zona ha sufrido desde el 2008 control y más controles, uno de ellos fíe el sistema biométrico que iba a solucionar el problema de combustible para esta región andina, pero se robaron el dinero”afirmó.

Asímismo, precisó que se colocaron estaciones de servicios alternativos especiales y exclusivas, pero no funcionó. “Hoy día están funcionando las exclusivas porque Freddy Bernal, las tiene para el deleite del Psuv, colectivos armados y para los funcionarios de Dgcim, con la única finalidad de perseguir a quienes hacemos oposición en el estado”.

La diputada por el estado Sucre, Milagros Paz, reiteró en que Venezuela está sumergida en una grave crisis que solo se podrá superar si cesa la usurpación de Nicolás Maduro y su “combo”.

“No se justifica que un país rico en materia de Hidrocarburos como Venezuela este padeciendo esta crisis. Los complejos de refinería El Chaure y San Roque del Estado Anzoátegui están a punto de colapso al igual que El Palito en el Estado Carabobo, ni hablar de Amuay El Cardón en el Estado Falcón. No se está produciendo la gasolina que el país necesita y tampoco se cuenta con el transporte para su distribución”, puntualizó la parlamentaria.

El diputado por el estado Zulia, José Sánchez Muzuco sostuvo en su participación en el debate que el problema de la gasolina en la región zuliana se agudiza más cada día. “La población tiene que hacer largas colas que duran hasta días. Se pierden horas de trabajo, el comercio no abre, no hay clases, porque no hay transporte y ahora menos porque no hay combustible”.

“La gente padece en las largas colas, no solo por la espera, sino por el calor que hay en el Zulia, además se exponen a que los delincuentes los despojen de sus pertenencias. Por otra parte, están los especuladores que venden pipetas de gasolina, aprovechándose de la necesidad de la gente. Esa es la Venezuela que hoy vivimos”.

Ángel Caridad, diputado zuilano apuntó que representa un circuito que representa la potencialidad de la explotación petrolera en el país, específicamente del municipio Baralt, en la Costa Oriental del Lago. “Hoy vemos esta catástrofe, que es el reflejo de todo el país, ya que lo que en 100 años se construyó en 20 años de este régimen se destruyó”, enfatizó el diputado zuliano.

Propuso que se celebre una sesión especial en el Municipio Baratl, el próximo 31 de julio al cumplirse los 105 años del primer pozo petrolero, donde nació la era petrolera del país, para hablarse de lo que será la nueva era de la gestión petrolera en el país”.

Finalmente, el diputado por el estado Carabobo, Carlos Lozano, consideró absurdo e increíble que este régimen responsabilice a otros países de la escasez de gasolina, siendo Venezuela un país petrolero con las reservas más grandes del mundo.

“Da tétano ver cómo se encuentra la Refinería El Palito en el Estado Carabobo, la cantidad de oxido que mantiene dicha refinería. Lo que fue una vez el emblema de producción y refinación del combustible”, sentenció.