Hace unas semanas, Edmundo González Urrutia era solo un abuelo más que visitaba a su hija y sus nietos, quienes viven en el extranjero y disfrutaban de dos meses de tiempo familiar en su retiro. Pero el ritmo pausado -y el anonimato- tendrán que esperar mientras ahora hace campaña para convertirse en el próximo presidente de Venezuela.

Presidente no es un título que González alguna vez buscó. “Nunca”, dijo enfáticamente a The Associated Press en una entrevista el jueves en su departamento en la capital del país, Caracas.

En el torbellino del mundo de la política venezolana, el exembajador es ahora crucial en los esfuerzos por derrotar al presidente Nicolás Maduro como candidato presidencial de la principal facción de la oposición.

“Nunca he ocupado un cargo electo. Nunca he participado en política partidista de cargos de elección popular”, afirmó. “Lo acepté con enorme responsabilidad y como un aporte de mi parte a la democratización del país, al proceso de intentar buscar el entendimiento, la reconciliación, de los venezolanos”.

Lanzará campaña este mes

González se convirtió en el candidato de la opositora Plataforma Unitaria el mes pasado después de que a la exlegisladora María Corina Machado, quien ganó fácilmente las primarias presidenciales del grupo el año pasado, y a su alternativa cuidadosamente elegida se les prohibiera registrarse.

Los líderes de la coalición lo seleccionaron 15 días después de su regreso de vacaciones, y él aceptó bajo algunas condiciones, entre ellas que su esposa estuviera convencida de la decisión.

Las elecciones del 28 de julio tendrán 10 candidatos, pero aparte de la Plataforma Unitaria, no se espera que ninguno represente una amenaza para la base de poder de Maduro. Maduro lanzó oficialmente su candidatura en marzo para un tercer mandato que se extendería hasta 2031.

Machado ha estado haciendo campaña durante más de un año, incluso después de que el máximo tribunal leal al partido gobernante de Venezuela confirmara una decisión administrativa que bloqueaba su candidatura.

Recientemente comenzó a instruir a miles de seguidores reunidos en los mítines para que votaran por González, pero él aún no se ha presentado ante la multitud. Dijo que planea iniciar su campaña a finales de este mes y explicó que Machado y otros líderes de la oposición seguirán organizando eventos en todo el país.

Lea la nota completa en AP

