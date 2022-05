Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Un minuto de silencio por el iPod

Así como para nuestros padres y algunos de nosotros el Walkman de Sony fue nuestro primer sistema de sonido portátil, el iPod de Apple representó una especie de “grito de libertad” para los millenials, con miles de canciones a su disposición.

Pues bien. Esta semana Apple le puso fin a la fabricación del iPod, que ya ha perdido popularidad con el desarrollo de otro tipo de dispositivos.

No obstante, los últimos iPod touch, el modelo más reciente, seguirán disponibles hasta agotar sus existencias.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquella primera vez en que este diminuto aparato, inicialmente con una capacidad de 5 y 10 gigabytes de almacenamiento, fue presentado por Steve Jobs en 2001.

¡Adiós, querido iPod! Marcaste a toda una generación.

2. Las puertas de Twitter se reabrirían para Trump

Una de las banderas de Elon Musk respecto a la compra de Twitter ha sido la de otorgarle una amplia libertad de expresión, lo que supone incluso levantarle el veto en la red del pajarito azul al expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).

Pero eso depende de que Musk pueda hacerse con la propiedad total de Twitter, algo que aún no ha ocurrido.

«Daría marcha atrás al veto permanente, pero todavía no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya a pasar con toda seguridad», confesó Musk durante una conferencia automovilística organizada por The Financial Times.

Para Musk, el cierre de la cuenta de Trump tras los incidentes protagonizados por sus seguidores en el Capitolio el 6 de enero de 2021 fue un error, porque ha alienado a una gran parte de Estados Unidos y, además, no ha impedido que el exmandatario siguiera comunicándose con sus seguidores.

Habrá que ver si, tras abrirle las puertas para regresar, Trump acepta nuevamente acomodarse en el regazo tuitero. Cosa difícil.

3. EE.UU., a meter en cintura a las criptomonedas

A muchas personas las está asustando verdaderamente lo que está pasando con algunas transacciones en criptomonedas.

Es por eso que el Congreso y el Gobierno de EE.UU. se han decidido a trabajar juntos para sacar adelante antes de fin de año una normativa que regule las criptomonedas estables.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró en el Senado que el país necesita un marco federal «consistente» para este tipo de divisas, creadas para reducir la enorme volatilidad de las criptomonedas «tradicionales», como el bitcoin o el ether.

Si bitcoin o ether generan preocupación, ¿qué se podría decir de otras que circulan en el mercado negro digital?

Es hora de meterlas en cintura.

4. Canadá y Rusia se muestran los dientes por ciberataques

Cual perros de presa, y en este muy complicado marco originado por la invasión rusa a Ucrania, Canadá y Rusia están mostrando sus afilados dientes tras varias escaramuzas cibernéticas presuntamente ordenadas desde el Kremlin.

Canadá responsabilizó a Rusia de varios ataques cibernéticos en Europa y Norteamérica, incluido el que el 24 de febrero afectó al satélite de telecomunicaciones Viasat KA-SAT.

El ataque bloqueó el funcionamiento de una infraestructura vital para el servicio de internet y las comunicaciones en Ucrania y otros países europeos.

Según Canadá, este ataque es el último ejemplo de las actividades cibernéticas hostiles e irresponsables lanzadas por Rusia contra objetivos en Europa, Estados Unidos y el país de la hoja de maple.

Las guerras actuales se libran tanto en la tierra como en el cielo …y en el ciberespacio.

5. Internet subvencionado para los estadounidenses más pobres

Internet ya dejó de ser considerado hace mucho rato como un lujo y así lo están entendido muchas autoridades en todo el mundo.

Y es por ello que el Gobierno de EE.UU. anunció que subvencionará con hasta 30 dólares al mes el internet de alta velocidad para las familias pobres.

El anunciado «Programa de Conectividad Asequible» está respaldado con fondos de la ley de infraestructura aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense con apoyo tanto del Partido Demócrata como del Republicano.

La medida subvencionará a familias que tengan ingresos inferiores al doble del umbral federal de pobreza (55.000 dólares al año para una familia de cuatro miembros o 27.000 dólares para una persona que viva sola, por ejemplo) o que reciban ya alguna otra ayuda gubernamental.

Según datos de la Casa Blanca, 48 millones de hogares estadounidenses (el 40 % del total) podrían beneficiarse de este programa al cumplir los requisitos anteriormente detallados.

¡Muy bien por la interconexión digital!

6. ¡Otro país latinoamericano víctima de los hackers!

¡Qué cosa! La semana pasada Costa Rica todavía estaba lidiando con las consecuencias de un ataque a su sistema aduanero y ahora Puerto Rico también se ha visto afectado, pero en su red de pago de peajes.

A pesar de que el Gobierno ya reportó que se logró recuperar el sistema de pago de peajes AutoExpreso, que había sido secuestrado por los hackers tres semanas atrás, cunde la preocupación por otras redes vulnerables.

¡Los cibermaleantes andan desatados en América Latina!

7. Spotify se suma al “jogo limpo” electoral en Brasil

Cuantos más jugadores se sumen a la vigilancia del juego limpio electoral en Brasil, mucho mejor, y eso lo ha comprendido muy bien Spotify.

La plataforma sueca se sumó a la alianza impulsada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para combatir la desinformación con de cara a los comicios del próximo 2 de octubre.

Spotify ayudará al TSE a reducir «los efectos negativos» de las noticias falsas sobre el proceso electoral a través de la difusión de «contenidos confiables» y la «identificación y contención de casos y prácticas de desinformación», según el acuerdo suscrito por ambas entidades.

Será cuestión de días u horas esperar el pronunciamiento del presidente Jair Bolsonaro sobre esta iniciativa, muy parecida a la establecida con Twitter y por la que el mandatario brasileño puso el grito en el cielo.