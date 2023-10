Euclides Querales, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (Apuc), se dirigió mediante un comunicado a la comunidad universitaria de la UC para ratificar que el grupo que representa no reconocerá las elecciones de autoridades previstas en la Apuc.

Señaló que los comicios se harían sin cumplir las normas y procedimientos que rigen la Apuc. Hecho que detalló han denunciado en reiteradas ocasiones a la opinión pública y organismos competentes.

Querales mencionó que están a la espera de una Sentencia del Recurso de Amparo con Medida Cautelar de Suspensión que interpusieron el 28 de agosto de 2023 ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (Expediente Nro. AA70E2023000056).



Precisó que la Magistrada Caryslia Rodriguez fue designada en el recurso en el que solicitan protección a los más de cuatro mil Profesores a quienes se les ha menoscabado el derecho de participar.

Elecciones ajustadas a la ley

Si queremos que se realicen las elecciones en la APUC lo más pronto posible, pero ajustadas a la ley, a la democracia, a la institucionalidad y al respeto de los profesores de la Universidad de Carabobo, expresó.

De igual manera exponemos, que no nos hacemos responsables de cualquier hecho de cualquier naturaleza o circunstancias que generen situaciones irregulares, anormales y lesivas para la comunidad universitaria por empeñarse en realizar unas elecciones plagada de vicios, excluyentes y siendo contumaces en no escuchar el clamor del gremio profesoral, de las distintas instituciones y el no cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan la materia, afirmó.

Reiteró el compromiso gremial y sus ganas de elecciones ajustadas a la ley, la democracia, la institucionalidad y el respeto de los profesores de la UC.

Con nota de prensa

