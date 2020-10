Un joven comerciante residenciado en la ciudad de Los Teques, del estado Miranda, fue asesinado el fin de semana en la ciudad de Ocumare del Tuy, a 71 kilómetros de Caracas, al ser sorprendido por asaltantes quienes le habían tendido una trampa para robarle el dinero que llevaba para comprar un carro, negociación que había cuadrado a través de la sección Markeplace de la red social Facebook.

La víctima fue identificada como José Luis Castillo Breindembach, quien aproximadamente a las 8:00 de la mañana del sábado en el sector El Limón de Ocumare del Tuy fue víctima del hampa.

Presuntamente Castillo Breidenbach estaba buscando vehículo y encontró una oferta tentadora en la red social y se dirigió desde su residencia ubicada en Los Teques hasta Ocumare del Tuy, donde fue emboscado por los asaltantes quienes le dispararon cuando intentó escapar, resultó mortalmente herido y al perder el control del carro terminó estrellándose contra un poste donde murió.

Según versiones extraoficiales los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) estarían buscando a los integrantes de una banda dirigida por un sujeto identificado como «El Indio», quien tendría varios asaltos bajo la misma modalidad.

Para el momento del hecho, la víctima se desplazaba en una Ford F150, Pick-Up, gris, placa A31B53G.

YA VAN TRES CASOS EN LOS VALLES DEL TUY

Este es el tercer caso similar ocurrido en las últimas semanas, vale destacar que el pasado 7 de septiembre fue asesinado el almiranda Viberto Quinteiro Pérez en un asalto organizado bajo la misma modalidad.

El alcalde de Los Salias, José Antonio Fernández, quien perdió a un hijo en el mismo esquema indicó a través de las redes sociales “Otro asesinato más en el Tuy, otro joven que engañaron con la compra de un vehículo y que mataron”.

“No puede ser que los organismos de seguridad no hagan nada con estas bandas, @DouglasRicoVzla ¿hasta cuándo? Van cientos de venezolanos muertos en el Tuy y ustedes no hacen nada. Imagino dirán se hará justicia y darán el pésame. NO se va a hacer justicia y el pésame de ustedes poco importa”, publicó eluniversal.com.