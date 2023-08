La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), Leida Marcela León, expresó que ser dirigente sindical no está tipificado en ninguna ley como delito.

No obstante advirtió que a partir del primero de agosto de este año, todos los líderes sindicales, “según la justicia injusta” quedan expuestos a ser procesados y condenados por ejercer la libertad sindical. Es decir, por el solo hecho de ser trabajadores y defensores de los derechos humanos de los trabajadores.

“Somos criminalizados en el ejercicio de la libertad sindical, a través de la errónea aplicación e interpretación de una jueza, que sin darse los elementos jurídicos, y sin existir durante el proceso medios de prueba, para tipificar un delito, previsto en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, condenó la libertad sindical y su ejercicio”.

En su opinión, la condena de 16 años a seis dirigentes sindicales, es la confirmación de la criminalización y judicialización del ejercicio de la libertad sindical, pues de acuerdo a esta sentencia, en Venezuela ser dirigente sindical es sinónimo de delincuencia organizada.

Leida Marcela León calificó como una aberración jurídica la condena a 16 años de presidio de los dirigentes sindicales Gabriel Blanco (CentralASI), Reynaldo Cortés(CTV), Emilio Negrín (CODESA) y otros tres luchadores sociales, por los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir. Aseguró que la que la defensa de los dirigentes demostró que las pruebas evacuadas en la fase de juicio, quedaron desestimadas.

“Estando en presencia de la teoría penal de la inacción, es decir no hay ni una prueba que haya demostrado la Fiscalía que los imputados hayan estado incursos en hecho punible alguno”.

Dijo que la jueza no individualizó las presuntas conductas, al no tener pruebas, y no pudo demostrar ningún grado de participación de los dirigentes en hechos punibles.

Añadió que no hubo elementos probatorios que establecieran indicio alguno de culpabilidad de los dirigentes sindicales. Por eso los abogados apelarán la decisión, una vez sea publicada, pidiendo la nulidad de la sentencia.

La dirigente sindical expresó que estos ataques a los derechos civiles, en el ejercicio de la libertad sindical, constituyen una degradación de los principios democráticos. “Estamos condenados los trabajadores a vivir con el peor salario del mundo, sin contratos colectivos dignos, sin protección social y sin derecho a ejercer la libertad sindical”.

Pidió que se anule ésta sentencia que marca un hito negativo en los derechos humanos en Venezuela.

Con nota de prensa

