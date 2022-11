En casa de los García Terán siempre hay emoción. No importa el día. Si no hay transmisión en vivo de algún partido de béisbol o fútbol, un documental o algún resumen de un juego por internet es lo que se ve en el televisor de la sala.

Ellos viven esa pasión, tan arraigada que forma parte de la esencia del venezolano. El béisbol es fiesta, celebración, es tradición, es furor y siempre tendrá un espacio en el corazón del fanático, en especial cuando se trata de un Caracas-Magallanes.

Aunque el béisbol es el deporte nacional, el fútbol se ha abierto paso en las preferencias del venezolano, al punto que los fanáticos del Real Madrid, del Barcelona, los que van a Brasil o a Argentina demuestran esa misma pasión venezolana.

Hace un mes inició la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Mañana comienza el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Habrá tiempo para todos. Los fanáticos y los aficionados estarán en los estadios venezolanos, la mayoría frente al televisor para ver la inauguración del mundial. Algunos, pocos, podrán ver los partidos en Qatar, pero todos, fanáticos o aficionados, disfrutarán de ambas disciplinas con más o menos pasión.

Carlos vive con intensidad cada out y cada carrera

Carlos tiene 60 años y en cada temporada anhela con pasión que su equipo, los Tiburones de La Guaira, gane el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Y aunque eso es algo que no sucede desde hace 36 años, no pierde la esperanza. Vive con intensidad cada out, hit, carrera y hasta los errores.

César, su yerno, también es fanático del béisbol. Es magallanero de los que recuerda cada detalle. Como la primera final Leones contra Navegantes en la temporada 1993 – 1994 que ganó su equipo en siete juegos 10 carreras a 3, y se emociona al hablar de la 1996 – 1997 que volvió a ganar Magallanes a Caracas en cinco juegos, 10 carreras a 0.

Son realmente emocionantes las noches en las que se enfrentan Tiburones y Navegantes en casa de los García Terán. Entre bromas, cánticos y muchas risas pasan los nueve inings que todos en la familia disfrutan, así como viven la temporada de marzo a octubre de las Grandes Ligas.

La gran pasión de César, el fútbol

Pero la gran pasión de César es el fútbol. Sigue con fervor a la Juventus y, como parece obvio, le va a Italia en competencias de países. Para su pesar, en esta oportunidad su equipo no participará en el Mundial de Qatar 2022. Eso no le impedirá seguir el evento más importante de la disciplina, y agradece que los partidos sean en la mañana, o temprano en la tarde, para poder verlos sin perderse los de la LVBP.

Carlos, su suegro, no es seguidor del fútbol. Sin embargo, le emociona el Mundial y le va a Brasil, porque es de la generación en la que en Venezuela se llevaba con orgullo el número 9 en el dorsal en honor a Ronaldo.

Es tanta la pasión por el deporte en la casa de los García Terán, que la nieta de Carlos, de 9 años, aunque no decide a qué equipo de béisbol apoyar, aplaude igual por Magallanes y por Caracas, y está esperando ansiosa la inauguración del Mundial de Fútbol para gritar por Uruguay, porque hasta investigó y sabe que fue el primero en ganar una copa del mundo, además de que en ese país nació su youtuber favorito.

¿Eres fanático o aficionado?

Así se juntan las dos disciplinas. En ambas hay fanáticos y aficionados, unos términos que el articulista de Milenio Herberto de La Rosa, define de la siguiente manera: Ser aficionado es mantener una frecuencia e interés sobre una actividad humana, sea practicada de forma personal o por ajenos. Ser fanático es perder la cabeza por ella.

No hay duda que en Venezuela el deporte es pasión que une a las familias, sin importar si se trata de béisbol o fútbol.

