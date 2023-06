El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti dio marcha atrás este lunes y aseguró que «en un acto de debilidad y tristeza» se dejó llevar «por la rabia y el trago» cuando amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial del presidente, Gustavo Petro, algo que desató una tormenta política en el país.

«He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago», indicó el que fuera embajador de Venezuela en un tuit.

La Revista Semana publicó ayer una serie de mensajes de audio enviados por el exembajador a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete de Petro, para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo en medio del escándalo de las interceptaciones telefónicas a una niñera.

También amenazó con revelar secretos de la financiación de la campaña presidencial de Petro, quien aseguró anoche que la misma no recibió dineros del narcotráfico y que todo se hizo con apego a la ley. «Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos», amenazó, iracundo, Benedetti.

Sus palabras, llenas de obscenidades y vulgaridades, han desatado una tormenta política en el país provocando una de las peores crisis que ha tenido que enfrentar Petro en los diez meses que lleva en el poder.

Benedetti había publicado un mensaje en Twitter previo al se disculpaba y achacaba su comportamiento a la rabia y el trago que borró en el que subrayaba que existe «una campaña» para desprestigiarlo y con el objetivo de descalificarlo «de futuras cosas que pueda decir».

La crisis

Todo comenzó hace dos semanas cuando se conoció el supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de la exjefa del Gabinete de Petro, Laura Sarabia, lo que dio pie a unas interceptaciones ilegales de la presunta responsable, caso al que acabó vinculado Benedetti como supuesto instigador de filtraciones a la prensa.

Ambos dejaron sus cargos el pasado viernes pero la tormenta, lejos de amainar, arreció el domingo por la noche cuando la revista Semana publicó mensajes de audio enviados por el exembajador a Sarabia, muy enfadado por el trato recibido de Petro pese a que se les consideraba muy cercanos por haber sido Benedetti uno de los impulsores de su campaña electoral.

Las revelaciones habrían motivado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a citar tanto a Benedetti como a Sarabia para que aclaren sus declaraciones sobre la campaña presidencial, según la información publicada por los medios locales.

Además, el Congreso también anunció la paralización de la discusión de las reformas del Gobierno de Petro este mismo lunes, indicando que se retomarán cuando se logre rehacer la coalición mayoritaria, que se cayó en las últimas semanas tras el abandono del Partido de la U y de los conservadores. EFE