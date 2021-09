Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Who wants to live forever?

¿Quién quiere vivir por siempre? Eso se preguntaba Queen en su famosa canción del álbum «A Kind Of Magic», de 1986, pero hay una empresa en la que está involucrado Jeff Bezos (Amazon) que quiere hacerlo realidad.

Se trata de Altos Labs, compañía para la que Bezos y su socio Yuri Milner han reclutado a un equipo de científicos.

El consejo asesor científico de esta arriesgada y futurista iniciativa estará presidido por Shinya Yamanaka, Premio Nobel en Medicina de 2012.

Pareciera que una idea tan desafiante y ambiciosa fuera exclusiva, pero no. Ya hay otro gran jugador en la competencia: Calico Labs, creada en 2013 por Larry Page, cofundador de Google.

¿Quién espera vivir por siempre de todos modos? Bueno, estos de Altos Labs sí que lo esperan y van a invertir todos sus recursos en ello.

2. Tranquilos, tranquilos… lo más seguro es que ya viene el nuevo iPhone

Ya lo sabemos. Cada vez que Apple dice que va a lanzar una novedad, todos sus consumidores (por no decir fans) piensan: “Ya va a salir el nuevo iPhone, lo debo tener”.

El gigante de la ciudad californiana de Cupertino anunció que este 14 de septiembre hará una presentación de hardware nuevo, por lo que muchos piensan que se trate de una nueva versión del dispositivo inicialmente presentado el 29 de junio de 2007.

Con el escueto mensaje «De California al mundo. Acompáñanos en el evento especial de Apple que se transmitirá desde el Apple Park», la firma que dirige Tim Cook citó a la prensa y a los fanáticos del iPhone para el próximo martes.

¿Quieren apostar de qué se trata?

3. Bitcóin a la cuscatleca

Ningún país se había atrevido a tanto. De hecho, en muchos su uso es ilegal. Pero esta semana, El Salvador dio el paso de convertir al bitcóin en moneda de curso corriente en el país.

El gran impulsor de la idea, el polémico presidente Nayib Bukele, incluso anunció que su Gobierno compró 400 monedas de bitcóin, una transacción que le costó a las finanzas públicas salvadoreñas más de 21 millones de dólares.

Esto en medio de la entrada en vigor de la Ley Bitcóin, una legislación altamente resistida por la mayoría de la población por la desconfianza en la criptomoneda.

4. ¡Hey! ¡Nada de control y elitismos en Xbox!

Nada más frustrante que, mientras uno se enfrenta a un reto al parecer imposible de completar en un juego de Xbox, uno pida consejo en un foro online y le salgan con un mensaje tipo «ja ja ja ja ja… eres muy limitado para esto».

Pues, según Somosxbox.com, a través de Twitter, la división de consolas de Microsoft le respondió a una usuaria que comentó que «es agradable cuando alguien te da un consejo útil en algún juego en lugar de simplemente burlarse o pasar de largo».

«Lo importante a recordar es que la frase en sí no es el problema principal, es la actitud. La vigilancia y el elitismo no tienen cabida en los espacios que queremos cultivar. Siéntete orgulloso de tus logros y celebra el éxito, pero no como un medio para derribar a otras personas», fue la alentadora respuesta de los funcionarios de Xbox, en una muestra de la preocupación que está teniendo la empresa por el estado emocional de los «gamers».

Un claro ejemplo de esto es, también según Somosxbox.com, el modo de invencibilidad de títulos como «Psychonauts 2» y «Gears 5» con su variedad de opciones para facilitar el camino a los jugadores, con lo que se deja entrever que los juegos son para todos, no para los más hábiles, sabiondos, pilos, despiertos…

5. Claves para un largo «descuentazo» en Amazon

¿A quién no le gustaría saber que aquel producto que siempre deseó está en oferta, no sólo ahora sino por casi todo un año?

Un truco publicado por Cnet.com hace posible esta clase de «descuentazo» online. En lugar de examinar los listados normales de Amazon, busque una sección llamada Amazon Warehouse Deals.

Una vez allí, en lugar de una lista de resultados de búsqueda, se ve una pantalla que se parece mucho a la página principal de Amazon. Al ingresar, se pueden buscar categorías como computadoras y tablets, cocina o mejoras para el hogar, o se pueden buscar artículos más específicos, excepto que los resultados pueden ser muy pocos.

Igual, ahorrar algún dinero en una compra deseada siempre es algo agradable.

6. El telescopio espacial James Webb seguirá «en espera»

Ese viaje al pasado y la exploración de los orígenes del universo que implica la misión del telescopio espacial de próxima generación James Webb no podrá hacerse en octubre, como se tenía pensado.

El lanzamiento del telescopio, una iniciativa conjunta de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, fue aplazado hasta el 18 de diciembre.

Según Cnet.com, el telescopio, cuyo envío al espacio se ha aplazado ya en varias ocasiones, se lanzará en un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa.

7. Twitter, ¿siguiendo… o copiando a Facebook?

Si a mi rival le funciona algo, ¿por qué no copiarlo?. Eso parece pensar Twitter tras anunciar la implementación de la función «Comunidades», dedicada a personas que compartan un mismo interés, tal como lo hace Facebook.

Twitter explicó que «Comunidades» está ya disponible en modo de prueba y con un número limitado de intereses, que incluyen «Perros», «Astrología», «Cuidado de la piel» y «Zapatillas deportivas».

Cuando un miembro de una comunidad envía un mensaje para el grupo, todos los otros lo recibirán, al margen de si siguen o no al emisor del tuit.

EFE