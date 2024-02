El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó directamente a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, de la muerte de Alexéi Navalny. Advirtió que está evaluando diferentes opciones para responder a ese suceso.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Biden dijo que no se había sentido sorprendido pero sí indignado por la noticia. «Si la información sobre la muerte de Navalny es cierta, y no tengo razón para dudarlo, por supuesto las autoridades rusas van a contar su propia historia. Pero no se equivoquen, Putin es responsable», manifestó el mandatario.

Biden describió a Navalny como «una voz poderosa en defensa de la verdad». Apuntó que su muerte es una prueba más de la «brutalidad» de Putin.

El presidente fue preguntado directamente si pensaba que el fallecimiento del opositor ruso fue un «asesinato», ante lo que respondió: «No sabemos exactamente qué ha pasado. Pero no hay duda de que la muerte de Navalny es consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones».

Biden estudia diferentes opciones ante Rusia

Además, dijo que estaba estudiando «diferentes opciones» para castigar al Kremlin por la muerte de Navalny. Pero no detalló si Washington impondrá más sanciones sobre la economía rusa.

Biden ya avanzó en 2021 después de reunirse con Putin en Ginebra que habría consecuencias devastadoras para Rusia si Navalny moría en prisión.

Según los servicios penitenciarios rusos, Navalny, de 47 años, falleció después de sentirse mal tras dar un paseo en la cárcel donde estaba recluido. Aunque los servicios médicos intentaron reanimarlo durante más de media hora, acabó perdiendo la vida.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, fue la primera voz de EE.UU. en condenar su muerte durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que afirmó que su pérdida es otra indicación de la «brutalidad» de Putin y sostuvo que Rusia es «responsable».

El Gobierno de Biden había reclamado al Kremlin la liberación de Navalny desde que fuera arrestado tras su regreso a Rusia a principios de 2021.

